المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 01 مايو 2026 - 19:08

كتب : FilGoal

المصري

أشعل المصري المنافسة للتأهل إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري.

وسجل عمر الساعي هدف الفريق البورسعيدي الوحيد.

وأصبح الساعي أكثر لاعب يسجل من خارج منطقة الجزاء في بطولة الدوري المصري بـ 5 أهداف.

وللمباراة الثانية على التوالي تمكن المصري من الفوز على سيراميكا كلويباترا، إذ هزمه في الدور الأول بنتيجة 3-2.

ولأول مرة يستطيع المصري الفوز على سيراميكا كليوباترا في مباراتين متتاليتين.

وقلص المصري الفارق بينه وبين سيراميكا كليوباترا إلى 3 نقاط مع تبقي مباراة واحدة له، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا مباراتين.

وارتفع رصيد المصري للنقطة 40 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 43 في المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث والمؤهل للكونفدرالية برصيد 44 نقطة ويتبقى له 3 مباريات.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل يفتقر إلى الهجمات على مرمى الفريقين، وظل اللقاء متوازنا.

وكان تهديد الأول عن طريق منذر طمين لاعب المصري بعدما أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 27 بعد انفراد بالحارس.

وفي الدقيقة 75 أحرز الساعي هدف المباراة الوحيد بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وكاد أن يتعادل أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 82 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

وحافظ المصري على مرماه حتى تمكن من الحصول على نقاط المباراة كاملة.

المصري سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
