المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا

أشعل المصري المنافسة للتأهل إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري.

وسجل عمر الساعي هدف الفريق البورسعيدي الوحيد.

وأصبح الساعي أكثر لاعب يسجل من خارج منطقة الجزاء في بطولة الدوري المصري بـ 5 أهداف.

وللمباراة الثانية على التوالي تمكن المصري من الفوز على سيراميكا كلويباترا، إذ هزمه في الدور الأول بنتيجة 3-2.

ولأول مرة يستطيع المصري الفوز على سيراميكا كليوباترا في مباراتين متتاليتين.

وقلص المصري الفارق بينه وبين سيراميكا كليوباترا إلى 3 نقاط مع تبقي مباراة واحدة له، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا مباراتين.

وارتفع رصيد المصري للنقطة 40 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 43 في المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث والمؤهل للكونفدرالية برصيد 44 نقطة ويتبقى له 3 مباريات.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل يفتقر إلى الهجمات على مرمى الفريقين، وظل اللقاء متوازنا.

وكان تهديد الأول عن طريق منذر طمين لاعب المصري بعدما أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 27 بعد انفراد بالحارس.

وفي الدقيقة 75 أحرز الساعي هدف المباراة الوحيد بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

هدف أوروبي هدف عالمي 🎯 عمر الساعي يسجل أحد أجمل أهداف الدوري في مرمى سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/IkZPGHWyIv — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

وكاد أن يتعادل أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 82 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

وحافظ المصري على مرماه حتى تمكن من الحصول على نقاط المباراة كاملة.