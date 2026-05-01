العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي

الجمعة، 01 مايو 2026 - 18:56

كتب : عبد الرحمن شريف

بيراميدز ضد إنبي

حقق بيراميدز انتصارا ثمينا أمام إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

وسجل ثلاثية بيراميدز كل من: مصطفى زيكو هدفين وعودة الفاخوري، بينما سجل ثنائية إنبي: أقطاي عبد الله وعلى محمود.

لتستمر عقدة إنبي أمام بيراميدز بعدم الانتصار للموسم الخامس على التوالي، حيث خاض الفريقان 13 مباراة دون تحقيق إنبي انتصارا أمام بيراميدز في المباريات الرسمية بواقع 4 تعادلات، و9 انتصارات لبيراميدز.

تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام إنبي.. وحامد حمدان أساسي قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي الرابعة في الدوري.. أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز وإنبي جدو: تفهمت غضب تريزيجيه بعد المباراة.. وغياب إمام عاشور أراحنا في بيراميدز

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 50 في المركز الثاني بنفس الرصيد مع الزمالك الذي يواجه الأهلي بعد قليل في الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك رغم التساوي في النقاط مع إنبي بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقان، حيث انتصر الزمالك بالدور الأول 1-0، وعاد انتصاره من جديد أمام بيراميدز 1-0 في الدور الثاني.

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 36 في المركز السادس.

وصف المباراة

أنقذ أحمد الشناوي حارس بيراميدز مرمى فريقه في الدقيقة 3 بالتصدي لكرة عماد ميهوب في تهديد أول.

وسجل أقطاي الهدف الأول لصالح إنبي بعد مرور 10 دقائق من بداية المباراة مستغلا عرضية من أحمد كالوشا ووضعها على يمين الشناوي.

وأهدر عودة الفخوري الهدف الأول بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة بتصدي مميز لحارس إنبي من تسديدة اللاعب الأردني.

وأحرز عودة هدف التعادل لصالح بيراميدز في الدقيقة 17 برأسية مميزة بعد عرضة من مصطفى زيكو.

وتقدم مصطفى زيكو لبيراميدز في النتيجة بالدقيقة 27 مستغلا خطأ من دفاع إنبي ليضعها في شباك الفريق البترولي.

وحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد عرقلة حامد عبد الله في منطقة العمليات من أسامة جلال وسجلها علي محمود ليعادل النتيجة للضيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل مصطفى زيكو هدف التقدم من جديد لصالح بيراميدز وهدفه الثاني في المباراة بعد عرضية من عودة فاخوري.

وسدد كريم حافظ كرة مميزة في الدقيقة 75 لكنها مرت بجوار مرمى إنبي.

وأهدر مروان حمدي فرصة خطيرة بالثواني الأخيرة قبل نهاية المباراة بتسديدة مرت بجوار القائم.

ليحقق بيراميدز انتصارا هاما يشعل به المنافسة على الدوري المصري ويتساوى مع الزمالك في النقاط قبل خوض مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة.

نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم تشكيل الأهلي - تغييران في الدفاع أمام الزمالك.. وبنشرقي والشحات يقودان الهجوم الأول في الدوري.. الفاخوري يسجل التعادل لبيراميدز أمام إنبي انتهت الدوري - سيراميكا (0)-(1) المصري انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(2) إنبي.. انتصار هام
مباشر سلة BAL - كينجز (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 3 دقيقة | كرة سلة
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية 16 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 25 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم 30 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء 39 دقيقة | الدوري المصري
المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا 49 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي ساعة | الدوري المصري
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
