العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي

حقق بيراميدز انتصارا ثمينا أمام إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

وسجل ثلاثية بيراميدز كل من: مصطفى زيكو هدفين وعودة الفاخوري، بينما سجل ثنائية إنبي: أقطاي عبد الله وعلى محمود.

لتستمر عقدة إنبي أمام بيراميدز بعدم الانتصار للموسم الخامس على التوالي، حيث خاض الفريقان 13 مباراة دون تحقيق إنبي انتصارا أمام بيراميدز في المباريات الرسمية بواقع 4 تعادلات، و9 انتصارات لبيراميدز.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 50 في المركز الثاني بنفس الرصيد مع الزمالك الذي يواجه الأهلي بعد قليل في الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك رغم التساوي في النقاط مع إنبي بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقان، حيث انتصر الزمالك بالدور الأول 1-0، وعاد انتصاره من جديد أمام بيراميدز 1-0 في الدور الثاني.

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 36 في المركز السادس.

وصف المباراة

أنقذ أحمد الشناوي حارس بيراميدز مرمى فريقه في الدقيقة 3 بالتصدي لكرة عماد ميهوب في تهديد أول.

وسجل أقطاي الهدف الأول لصالح إنبي بعد مرور 10 دقائق من بداية المباراة مستغلا عرضية من أحمد كالوشا ووضعها على يمين الشناوي.

وأهدر عودة الفخوري الهدف الأول بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة بتصدي مميز لحارس إنبي من تسديدة اللاعب الأردني.

وأحرز عودة هدف التعادل لصالح بيراميدز في الدقيقة 17 برأسية مميزة بعد عرضة من مصطفى زيكو.

وتقدم مصطفى زيكو لبيراميدز في النتيجة بالدقيقة 27 مستغلا خطأ من دفاع إنبي ليضعها في شباك الفريق البترولي.

وحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد عرقلة حامد عبد الله في منطقة العمليات من أسامة جلال وسجلها علي محمود ليعادل النتيجة للضيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل مصطفى زيكو هدف التقدم من جديد لصالح بيراميدز وهدفه الثاني في المباراة بعد عرضية من عودة فاخوري.

وسدد كريم حافظ كرة مميزة في الدقيقة 75 لكنها مرت بجوار مرمى إنبي.

وأهدر مروان حمدي فرصة خطيرة بالثواني الأخيرة قبل نهاية المباراة بتسديدة مرت بجوار القائم.

ليحقق بيراميدز انتصارا هاما يشعل به المنافسة على الدوري المصري ويتساوى مع الزمالك في النقاط قبل خوض مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة.