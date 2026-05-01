تشكيل الأهلي - تغييران في الدفاع أمام الزمالك.. وبنشرقي والشحات يقودان الهجوم

الجمعة، 01 مايو 2026 - 18:53

كتب : FilGoal

يبدأ أشرف بنشرقي وحسين الشحات في هجوم الأهلي أمام الزمالك في قمة الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في الثامنة مساءً.

ويتواجد هادي رياض في مركز قلب الدفاع بدلا من ياسر إبراهيم الغائب للإصابة، فيما يقود أحمد رمضان مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هاني الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

كما يبدأ طاهر محمد طاهر في خط الوسط، ويتواجد أحمد سيد "زيزو" على الدكة مع محمد شريف ومروان عثمان.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان – هادي رياض – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – طاهر محمد طاهر – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه"

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - محمد علي بن رمضان - محمد شريف - محمد شكري - أليو ديانج - أحمد عيد - أحمد سيد "زيزو" - عمرو الجزار - مروان عثمان

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

الدوري المصري تشكيل الأهلي الأهلي
