مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد معي

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا حقيقة مفاوضات ريال مدريد معه لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "لم يتحدث معي أحد من ريال مدريد، يمكنني أن أؤكد ذلك لكم، أنا في عالم كرة القدم منذ سنوات طويلة ومعتاد على مثل هذه الأمور، لم يحدث أي تواصل من ريال مدريد".

وأنهى "بخصوص بنفيكا، فأنتم تعلمون الوضع، لا يزال لدي عام واحد في عقدي، هذا كل شيء".

وانتشرت تقارير إعلامية في الفترة الأخيرة تتحدث عن إمكانية عودته إلى ريال مدريد، وسبق أن تولى قيادة رالفريق الملكي بين عامي 2010 لـ 2013، وسط ترشيحات لقيادة الفريق خلفا لألفارو أربيلوا مدرب الفريق المؤقت.

ويحتل بنفيكا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 75 نقطة خلف بورتو متصدر الدوري بفارق 7 نقاط، ويبتعد بفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة الثالث.

ويعد بنفيكا الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في بطولة الدوري البرتغالي.

وتولى مورينيو مهمة تدريب بنفيكا صيف 2025 وينتهي عقده صيف 2027 لكن يمتلك بند فسخ عقد بنهاية الموسم الحالي مقابل 3 ملايين يورو.

ويستعد بنفيكا لمواجهة فاماليكاو في الجولة 32 من مسابقة الدوري يوم السبت المقبل.