مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد معي

الجمعة، 01 مايو 2026 - 18:49

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا حقيقة مفاوضات ريال مدريد معه لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "لم يتحدث معي أحد من ريال مدريد، يمكنني أن أؤكد ذلك لكم، أنا في عالم كرة القدم منذ سنوات طويلة ومعتاد على مثل هذه الأمور، لم يحدث أي تواصل من ريال مدريد".

وأنهى "بخصوص بنفيكا، فأنتم تعلمون الوضع، لا يزال لدي عام واحد في عقدي، هذا كل شيء".

أخبار متعلقة:
مورينيو: لا أفكر في الرحيل.. وهدفي قيادة بنفيكا لـ أبطال أوروبا بنفيكا يفوز على سبورتنج لشبونة في +90 ويواصل مطاردة بورتو على الصدارة انتهت بطرد مورينيو.. بنفيكا يعود من بعيد ويخطف نقطة من بورتو في كلاسيكو البرتغال ضربة محتملة لبرشلونة.. كانسيلو يفكر في العودة إلى بنفيكا

وانتشرت تقارير إعلامية في الفترة الأخيرة تتحدث عن إمكانية عودته إلى ريال مدريد، وسبق أن تولى قيادة رالفريق الملكي بين عامي 2010 لـ 2013، وسط ترشيحات لقيادة الفريق خلفا لألفارو أربيلوا مدرب الفريق المؤقت.

ويحتل بنفيكا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 75 نقطة خلف بورتو متصدر الدوري بفارق 7 نقاط، ويبتعد بفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة الثالث.

ويعد بنفيكا الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في بطولة الدوري البرتغالي.

وتولى مورينيو مهمة تدريب بنفيكا صيف 2025 وينتهي عقده صيف 2027 لكن يمتلك بند فسخ عقد بنهاية الموسم الحالي مقابل 3 ملايين يورو.

ويستعد بنفيكا لمواجهة فاماليكاو في الجولة 32 من مسابقة الدوري يوم السبت المقبل.

تقرير: فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.. وهذا موعد التوقيع مدرب تشيلسي: سفر إنزو إلى مدريد يدل على وحدة الفريق مؤتمر كاريك: ليفربول إحدى مبارياتي المفضلة.. وهذا موقف كونيا ولوك شو من الإصابة مؤتمر أرتيتا: غياب هافيرتز وتيمبر أمام فولام.. وأرى في عيون اللاعبين الجوع لتحقيق الإنجاز مؤتمر فليك: رافينيا جاهز لمباراة أوساسونا.. ولن أكرر خطأ الموسم الماضي مؤتمر جوارديولا: ستونز كان أهم صفقاتي.. وتركت مباراة سان جيرمان وبايرن لهذا السبب لجنة تقييم الحكام في الدوري الإنجليزي: جابرييل كان يستحق الطرد في واقعة هالاند مؤتمر سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا.. وهذا اللاعب توقعنا أن يسجل أهدافا كثيرة
مباشر سلة BAL - كينجز (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | كرة سلة
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية 24 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 33 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم 38 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. تصويبة صاروخية أولى 47 دقيقة | الدوري المصري
المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا 58 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
