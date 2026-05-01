اسكواش - آدم ورقية يحققان لقب تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة العالم

الجمعة، 01 مايو 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

آدم حول - اسكواش

حقق آدم حول لاعب وادي دجلة ورقية سالم لقب تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة العالم للاسكواش 2026 رجال وسيدات.

وأقيمت بطولة إفريقيا التأهيلية لبطولة العالم في الجيزة بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 10,100 دولار أمريكي، بواقع 5,050 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وانتصر آدم حول على ياسين شهدي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، جاءت نتائج أشواطها: 11-6 و6-11 و8-11 و11-9 و11-7.

وفاز رقية على فريدة وليد في النهائي بنتيجة 3-0 جاءت أشواطها 11-6 و11-4 و11-4.

وتستضيف بالم هيلز بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 8 لـ 16 مايو بمشاركة 218 لاعبا من حول العالم.

وتُقام بطولة العالم للإسكواش التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين PSA لموسم 2025–2026، بتنظيم شركة iEvents، وبالشراكة مع نادي بالم هيلز الرياضي، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 1.35 مليون دولار أمريكي.

وتسبق البطولة خمس بطولات تصفيات إقليمية تُقام في كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية خلال المراحل الأولى من عام 2026، على أن ينضم اللاعبون المتأهلون منها إلى نخبة المصنفين عالميًا ضمن الجدول الرئيسي للبطولة.

