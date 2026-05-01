تقرير: فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.. وهذا موعد التوقيع

الجمعة، 01 مايو 2026 - 18:25

كتب : FilGoal

هانز فليك

وافق هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على تجديد عقده مع ناديه.

وينتهي تعاقد المدرب الألماني بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن هانز فليك وافق على تجديد عقده مع برشلونة حتى 2028 مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وكشفت الصحيفة موعد توقيع العقد، إذ سيكون بعد حسم التتويج بالدوري الإسباني.

ويحتاج برشلونة إلى 4 نقاط فقط لحسم الدوري بشكل رسمي.

وتحدث فليك من قبل عن مستقبله وقال: "خطتي هي تجديد عقدي، ستكون هذه الخطوة هي الأخيرة في مسيرتي، أنا صادق تماما، أود التجديد، لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك".

وأتم "قضيت وقتا رائعا مع منتخب ألمانيا ومع بايرن ميونيخ، لكن هنا أشعر أن كل ما يحيط بي هو الأفضل".

ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا غدا السبت في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني على ملعب "أل سادار".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد أوساسونا بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة.

