تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم

يعتمد معتمد جمال مدرب الزمالك على محمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن في مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري.

فيما يقود البرازيلي جوان بيزيرا هجوم الأبيض في مواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إسماعيل - محمود حمد الونش - حسام عبد المجيد – محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي - جوان بيزيرا.

مقاعد البدلاء:

محمد عواد - السيد أسامة - محمد إبراهيم أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد ربيع محمد السيد - آدم كايد - شيكو بانزا - سيف الجزيري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة فيما يأتي الأهلي برصيد 44 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل الزمالك سلبيا مع إنبي بنتيجة 0-0 في الجولة الماضية على استاد القاهرة.

فيما تلقى الأهلي خسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي.