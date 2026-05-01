تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم

الجمعة، 01 مايو 2026 - 18:57

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك ضد زد

يعتمد معتمد جمال مدرب الزمالك على محمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن في مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري.

فيما يقود البرازيلي جوان بيزيرا هجوم الأبيض في مواجهة الأهلي.

لـ 3 أسباب.. 10 لاعبين يغيبون عن قمة الزمالك والأهلي الدوري المصري - 4 معلقين.. موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي والقنوات الناقلة منافس الزمالك - اتحاد العاصمة يتوج بلقب كأس الجزائر قائمة الأهلي - عودة الشناوي.. وانضمام الجزار وزيزو أمام الزمالك

وجاء تشكيل الزمالك أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إسماعيل - محمود حمد الونش - حسام عبد المجيد – محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي - جوان بيزيرا.

مقاعد البدلاء:

محمد عواد - السيد أسامة - محمد إبراهيم أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد ربيع محمد السيد - آدم كايد - شيكو بانزا - سيف الجزيري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة فيما يأتي الأهلي برصيد 44 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل الزمالك سلبيا مع إنبي بنتيجة 0-0 في الجولة الماضية على استاد القاهرة.

فيما تلقى الأهلي خسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي.

نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي تشكيل الأهلي - تغييران في الدفاع أمام الزمالك.. وبنشرقي والشحات يقودان الهجوم الأول في الدوري.. الفاخوري يسجل التعادل لبيراميدز أمام إنبي انتهت الدوري - سيراميكا (0)-(1) المصري انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(2) إنبي.. انتصار هام
مباشر سلة BAL - كينجز (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 3 دقيقة | كرة سلة
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية 16 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 25 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم 29 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء 38 دقيقة | الدوري المصري
المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا 49 دقيقة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي ساعة | الدوري المصري
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
