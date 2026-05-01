العراق يواجه إسبانيا وديا تحضيرا لكأس العالم

أعلن المنتخب العراقي عن مواجهة إسبانيا وديا تحضيرا لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق لكأس العالم بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في الملحق العالمي.

وكشف منتخب العراق عبر موقعه الرسمي عن مواجهة إسبانيا وديا يوم 4 يونيو المقبل على ملعب نادي ديبورتيفو لاكورونيا "ريا زور" ضمن تحضيرات أسود الرافدين لنهائيات كأس العالم 2026.

وأتم عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، و رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، جميع تفاصيل الاتفاق على المباراة الودية، خلال المؤتمر الـ 76 لـ فيفا الذي أقيم في مدينة فانكوفر الكندية.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية في تاريخ لقاءات المنتخبين.

وانتهت المواجهة الوحيدة السابقة بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس القارات 2009.

ويندرج هذا اللقاء الودي ضمن برنامج إعداد المنتخب العراقي الذي سيدخل معسكرا تدريبيا في إسبانيا من 18 مايو الحالي وحتى 5 يونيو المقبل.

وأكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.