مدرب تشيلسي: سفر إنزو إلى مدريد يدل على وحدة الفريق

الجمعة، 01 مايو 2026 - 17:37

كتب : FilGoal

كالوم ماكفارلين

أشاد كالوم ماكفارلين المدير الفني المؤقت لتشيلسي بسفر إنزو فيرنانديز رفقة عدة لاعبين من الفريق إلى مدريد لحضور مباراة تنس.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "ذهاب إنزو فيرنانديز ومارك كوكوريا وجواو بيدرو إلى مدريد؟ هذا يعكس الكثير عن المجموعة، يعجبني أنهم يقضون بعض الوقت معا، لا أرى أي مشكلة في الذهاب إلى مدريد لمشاهدة التنس، هذه علامة إيجابية على وحدة الفريق".

ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة تشيلسي يتخطى ليدز ويضرب موعدا ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد رقم سلبي منذ 114 عاما.. تشيلسي يعلن إقالة روسينيور

وأضاف "المدربون يثقون في مشروع تشيلسي لأنه واحد من أكبر الأندية في العالم ويملك تاريخ كبير من الانتصارات، لدينا كل ما قد ترغب فيه، وهناك لاعبين مذهلين، لذلك لا أحتاج إلى الترويج لذلك".

واتم "التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ علينا فقط الاستمرار في الفوز بالمباريات، الحالة المعنوية تحسنت بعد سلسلة النتائج السلبية مؤخرا".

وتحدث إنزو فيرنانديز في مقابلة صحفية عن رغبته في أن يعيش بمدينة مدريد نظرا لأنها تشبه بوينس آيرس عاصمة بلاده الأرجنتين.

وقررت إدارة البلوز عقب هذه التصريحات معاقبة اللاعب بالإيقاف مباراتين.

وكشف خافير باستوري وكيل أعمال إنزو فيرنانديز أن إدارة البلوز قررت معاقبة موكله لتصريحاته دون التحدث معه.

وقال باستوري في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "تلقيت رسالة من تشيلسي يوم الخميس، بينما كان إنزو في طريقه للعودة إلى لندن، أخبروني أنهم يريدون

التحدث معي بشأن تصريحاته، وأرسلوا لي رابط المقابلة".

وواصل "رددت بأنه لا توجد أي مشكلة، وأنني شاهدت المقابلة أيضا، ولم يظهر فيها أي عدم احترام للنادي، أو لزملائه، أو للجماهير، أو لأي طرف آخر، لم يتحدث إنه يريد الرحيل أو أنه يفضل العيش في مدريد بدلا من لندن، ولم يسئ إلى أي شخص".

وأنهى "بعد أن أرسلت ردي، لم أتلق أي رد منهم، ويبدو أنهم كانوا قد اتخذوا قرار معاقبته حتى قبل وصوله إلى النادي".

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن أستون فيلا الذي يحتل المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 16 برصيد 39 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن توتنام في المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

نرشح لكم
مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد معي تقرير: فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.. وهذا موعد التوقيع مؤتمر كاريك: ليفربول إحدى مبارياتي المفضلة.. وهذا موقف كونيا ولوك شو من الإصابة مؤتمر أرتيتا: غياب هافيرتز وتيمبر أمام فولام.. وأرى في عيون اللاعبين الجوع لتحقيق الإنجاز مؤتمر فليك: رافينيا جاهز لمباراة أوساسونا.. ولن أكرر خطأ الموسم الماضي مؤتمر جوارديولا: ستونز كان أهم صفقاتي.. وتركت مباراة سان جيرمان وبايرن لهذا السبب لجنة تقييم الحكام في الدوري الإنجليزي: جابرييل كان يستحق الطرد في واقعة هالاند مؤتمر سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا.. وهذا اللاعب توقعنا أن يسجل أهدافا كثيرة
أخر الأخبار
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية 2 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 11 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم 15 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء 25 دقيقة | الدوري المصري
المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا 35 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم 46 دقيقة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - تغييران في الدفاع أمام الزمالك.. وبنشرقي والشحات يقودان الهجوم 51 دقيقة | الدوري المصري
