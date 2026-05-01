مدرب تشيلسي: سفر إنزو إلى مدريد يدل على وحدة الفريق

أشاد كالوم ماكفارلين المدير الفني المؤقت لتشيلسي بسفر إنزو فيرنانديز رفقة عدة لاعبين من الفريق إلى مدريد لحضور مباراة تنس.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "ذهاب إنزو فيرنانديز ومارك كوكوريا وجواو بيدرو إلى مدريد؟ هذا يعكس الكثير عن المجموعة، يعجبني أنهم يقضون بعض الوقت معا، لا أرى أي مشكلة في الذهاب إلى مدريد لمشاهدة التنس، هذه علامة إيجابية على وحدة الفريق".

وأضاف "المدربون يثقون في مشروع تشيلسي لأنه واحد من أكبر الأندية في العالم ويملك تاريخ كبير من الانتصارات، لدينا كل ما قد ترغب فيه، وهناك لاعبين مذهلين، لذلك لا أحتاج إلى الترويج لذلك".

واتم "التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ علينا فقط الاستمرار في الفوز بالمباريات، الحالة المعنوية تحسنت بعد سلسلة النتائج السلبية مؤخرا".

وتحدث إنزو فيرنانديز في مقابلة صحفية عن رغبته في أن يعيش بمدينة مدريد نظرا لأنها تشبه بوينس آيرس عاصمة بلاده الأرجنتين.

وقررت إدارة البلوز عقب هذه التصريحات معاقبة اللاعب بالإيقاف مباراتين.

وكشف خافير باستوري وكيل أعمال إنزو فيرنانديز أن إدارة البلوز قررت معاقبة موكله لتصريحاته دون التحدث معه.

وقال باستوري في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "تلقيت رسالة من تشيلسي يوم الخميس، بينما كان إنزو في طريقه للعودة إلى لندن، أخبروني أنهم يريدون

التحدث معي بشأن تصريحاته، وأرسلوا لي رابط المقابلة".

وواصل "رددت بأنه لا توجد أي مشكلة، وأنني شاهدت المقابلة أيضا، ولم يظهر فيها أي عدم احترام للنادي، أو لزملائه، أو للجماهير، أو لأي طرف آخر، لم يتحدث إنه يريد الرحيل أو أنه يفضل العيش في مدريد بدلا من لندن، ولم يسئ إلى أي شخص".

وأنهى "بعد أن أرسلت ردي، لم أتلق أي رد منهم، ويبدو أنهم كانوا قد اتخذوا قرار معاقبته حتى قبل وصوله إلى النادي".

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن أستون فيلا الذي يحتل المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 16 برصيد 39 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن توتنام في المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.