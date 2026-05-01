الأول في الدوري.. الفاخوري يسجل التعادل لبيراميدز أمام إنبي

سجل الأردني عودة الفاخوري أول أهدافه بقميص بيراميدز في مسابقة الدوري.

وانضم الفاخوري إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وسجل عودة الفاخوري هدف التعادل لنادي بيراميدز في الدقيقة 17.

جوووووول.. عودة الفاخوري يرد سريعًا على هدف إنبي ويتعادل لبيراميدز برأسية ⚽️ pic.twitter.com/0Ii55s4UsV — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

وسجل بيراميدز هدفه الثاني بقميص بيراميدز في المباراة رقم 15 مع الفريق بجميع المسابقات.

وانطلق ناصر ماهر من الجهة اليسرى وأرسل عرضية متقنة حولها الفاخوري في شباك إنبي بضربة رأسية محرزا هدف التعادل.

وكان إنبي قد تقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق مهاجمه أقطاي عبد الله.

ويلعب بيراميدز أمام إنبي في إطار الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب بالدوري المصري على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الدوري المصري، فيما يتواجد إنبي بالمركز السادس برصيد 36 نقطة.