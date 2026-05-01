انتهت الدوري - سيراميكا (0)-(1) المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد المصري في الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي صاحب المركز الثالث.

أما المصري فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

انتهت

ق 82: تسديدة قوية من أحمد هاني من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

ق 75: جووول عمر الساعي بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 27: منذر طمين يهدر فرصة هدف محقق.

انطلاق اللقاء