انتهت الدوري - سيراميكا (0)-(1) المصري

الجمعة، 01 مايو 2026 - 16:50

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري - سيراميكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد المصري في الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي صاحب المركز الثالث.

أما المصري فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

انتهت

ق 82: تسديدة قوية من أحمد هاني من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

ق 75: جووول عمر الساعي بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 27: منذر طمين يهدر فرصة هدف محقق.

مباراة متوازنة

انطلاق اللقاء

سيراميكا كليوباترا المصري الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي تشكيل الأهلي - تغييران في الدفاع أمام الزمالك.. وبنشرقي والشحات يقودان الهجوم الأول في الدوري.. الفاخوري يسجل التعادل لبيراميدز أمام إنبي انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(2) إنبي.. انتصار هام
مباشر سلة BAL - كينجز ضد الأهلي.. انطلاق المباراة بعد قليل 2 دقيقة | كرة سلة
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية 15 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 24 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم 29 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء 38 دقيقة | الدوري المصري
المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم 59 دقيقة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي ساعة | الدوري المصري
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
