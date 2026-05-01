انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(2) إنبي.. انتصار هام

الجمعة، 01 مايو 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد إنبي

يوفر FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وإنبي في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد إنبي بالمركز السادس برصيد 36 نقطة.

...........................................................................................................................

ق74: تسديدة من كريم حافظ تمر بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45+1: مصطفى زيكو يسجل الثالث لبيراميدز من عرضية أرضية وسددها من اللمسة الأولى

ق38: جوووووول التعادل علي محمود

ق36: ضربة جزاء لإنبي

ق27: جوووول مصطفى زيكو يسجل الثاني لبيراميدز

ق17: جوووول عودة الفخوري يعادل النتيجة

ق16: عودة الفخوري يهدر هدف التعادل

ق10: أقطاااي يسجل الأول لإنبي

ق3: خطيرة من عماد ميهوب ويتصدى لها أحمد الشناوي

بداية المباراة.

إنبي الدوري المصري بيراميدز
