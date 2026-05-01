التشكيل - عبد الله أساسي مع سيراميكا.. وطمين يقود هجوم المصري

الجمعة، 01 مايو 2026 - 16:14

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - محمد عبد الله - طاهر

يلتقي سيراميكا كليوباترا أمام المصري في تمام الخامسة مساءً على استاد برج العرب، في الجولة الخامسة لحساب مجموعة البطولة من الدوري.

واختار علي ماهر مدرب سيراميكا البدء بفخري لاكاي في خط الهجوم، على أن يتواجد محمد عبد الله في مركز الجناح الأيمن.

أما عماد النحاس مدرب المصري فاختار البدء بـ منذر طمين، وكريم بامبو في خط الهجوم.

جلسة منتظرة بين سيراميكا كليوباترا وسعد سمير لتجديد التعاقد بعد 6 مباريات دون فوز.. سيراميكا يزاحم ثلاثي القمة عقب الانتصار على سموحة محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ

ويبدأ سيراميكا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم وليد - صديق ايجولا - محمد رضا بوبو - محمد عبد الله.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق - أحمد عابدين - محمد المغربي - كريم الدبيس - أحمد بلحاج - ديفيد سيموكوندا - محمد صادق - أيمن موكا - فريدي كوابلا.

أما المصري فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: مصطفى العش - باهر المحمدي - خالد صبحي

الوسط: أحمد القرموطي - أسامة الزمراوي - محمد مخلوف - محمود حمادة - يوسف الجوهري

الهجوم: منذر طمين - كريم بامبو

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت - محمد الشامي - حسن علي - كينجسلي إيدو - محمد هاشم - ميدو جابر - مصطفى أبو الخير - عمر الساعي - عبد الوهاب نادر

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي صاحب المركز الثالث.

أما المصري فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

