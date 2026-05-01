إسلام عيسى يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

أجرى إسلام عيسى لاعب منتخب مصر وسيراميكا كليوباترا، جراحة الرباط الصليبي.

وكشف الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عن إجراء إسلام عيسى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، يوم الخميس.

وذكر أن حسام حسن مدرب المنتخب، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، قاما بالاطمئنان على حالة اللاعب.

وكشف إبراهيم حسن مدير المنتخب، عن تحمل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة.

كما تابع محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، مع فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، والمرافق لإسلام عيسى في ألمانيا، حالة اللاعب وإجراءات العملية الجراحية، تحت إشراف الطبيب الألماني كريستيان برال.

وأصيب إسلام عيسى خلال مواجهة مصر أمام إسبانيا الودية شهر مارس الماضي، بعد تدخل من فيرمين لوبيز.

وشارك إسلام عيسى أساسيا في مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا الوديتين خلال توقف مارس.

ولعب جناح المنتخب 58 دقيقة أمام السعودية، ونجح في إحراز الهدف الأول.

كما شارك 68 دقيقة أمام إسبانيا قبل خروجه للإصابة.

وبذلك تأكد غياب إسلام عيسى عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.