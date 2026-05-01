تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام إنبي.. وحامد حمدان أساسي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في مرحلة حسم اللقب بالدوري المصري.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب في الدوري المصري.

ويغيب عن بيراميدز كل من محمد الشيبي للإيقاف، ومحمود مرعي، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" للإصابة مع استمرار غياب أحمد عاطف "قطة" بسبب العملية التي قام بها بالأنف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

البدلاء: محمود جاد - زياد شاكر - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أوباما - باسكال فيري - إيفرتون داسيلفا - مروان حمدي - دودو الجباس.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

الدفاع: مهاب سامي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمود سمير.

الوسط: زياد كمال - محمد جولدي - عماد ميهوب.

الهجوم: على محمود - حامد عبد الله - أقطاي عبد الله.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد إنبي بالمركز السادس برصيد 36 نقطة.