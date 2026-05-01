تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام إنبي.. وحامد حمدان أساسي

الجمعة، 01 مايو 2026 - 15:53

كتب : FilGoal

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في مرحلة حسم اللقب بالدوري المصري.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب في الدوري المصري.

ويغيب عن بيراميدز كل من محمد الشيبي للإيقاف، ومحمود مرعي، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" للإصابة مع استمرار غياب أحمد عاطف "قطة" بسبب العملية التي قام بها بالأنف.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي الرابعة في الدوري.. أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز وإنبي جدو: تفهمت غضب تريزيجيه بعد المباراة.. وغياب إمام عاشور أراحنا في بيراميدز مؤتمر توروب: من الغريب أن نخسر بثلاثية أمام بيراميدز.. ومستقبلي ليس في يدي

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

البدلاء: محمود جاد - زياد شاكر - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أوباما - باسكال فيري - إيفرتون داسيلفا - مروان حمدي - دودو الجباس.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

الدفاع: مهاب سامي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمود سمير.

الوسط: زياد كمال - محمد جولدي - عماد ميهوب.

الهجوم: على محمود - حامد عبد الله - أقطاي عبد الله.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد إنبي بالمركز السادس برصيد 36 نقطة.

نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي تشكيل الأهلي - تغييران في الدفاع أمام الزمالك.. وبنشرقي والشحات يقودان الهجوم الأول في الدوري.. الفاخوري يسجل التعادل لبيراميدز أمام إنبي انتهت الدوري - سيراميكا (0)-(1) المصري
أخر الأخبار
مباشر سلة BAL - كينجز ضد الأهلي.. انطلاق المباراة بعد قليل 3 دقيقة | كرة سلة
منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية 15 دقيقة | رياضة نسائية
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة 24 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم 29 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. انطلاق القمة في الثامنة مساء 38 دقيقة | الدوري المصري
المنافسة على الكونفدرالية تشتعل.. المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا 49 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - محمد إسماعيل ظهير أيمن أمام الأهلي.. وبيزيرا يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي ساعة | الدوري المصري
