لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تعد مشروع قانون لتجريم المراهنات

الجمعة، 01 مايو 2026 - 15:49

كتب : FilGoal

محمد مجاهد - لجنة الشباب والرياضة - البرلمان

تعمل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، على إعداد مشروع قانون لتجريم المراهنات.

وكشف محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في بيان صحفي: "نعكف خلال الفترة الحالية على التواصل بشكل مكثف مع كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية والمالية في البلاد وذلك لإعداد مشروع قانون يجرم تلك الممارسات ويتم توقيع عقوبات رادعة على المشاركين في تلك المراهنات للحفاظ على شبابنا من تلك الممارسات التي تكون نهايتها مأسوية."

وذكر مجاهد أن حجم سوق المراهنات الرياضية عام 2025 وصل إلى 110 مليار دولار على مستوى العالم

ويرى رئيس لجنة الشباب والرياضة أن انتشار ظاهرة المراهنات الرياضية بمصر والقفزة الكبيرة في حجم التداول بها يمثل تهديداً كبيراً لشبابنا.

وأضاف "انتشار ظاهرة المراهنات تتطلب التكاتف من الجميع للتصدي لمثل تلك الممارسات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي والقانون المصري."

وأكمل مجاهد "ألعاب القمار الإلكتروني ، وبرامج المراهنات تصل باللاعب إلى مرحلة إدمانية صعبة تحتاج إلى تأهيل نفسي وتوفير بيئة مناخية جيدة يمكن من خلالها علاج الشخص الذي أدمن تلك الألعاب والحفاظ على الشباب المصريين من تلك الممارسات التي توجه لهم من خلال منصات تهدف إلى استنزاف أموال المصريين وتحويلها إلى خارج مصر."

وأتم "المراهنات الرياضية تزداد بشكل كبير خاصة مع اقتراب البطولات الكبرى مثل كأس العالم الذي قارب على البداية."

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

