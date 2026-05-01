مؤتمر فليك: رافينيا جاهز لمباراة أوساسونا.. ولن أكرر خطأ الموسم الماضي

الجمعة، 01 مايو 2026 - 15:33

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

كشف هانز فليك مدرب برشلونة عن موقف المصابين من المشاركة في مباراة أوساسونا المقبلة في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة أوساسونا غدا السبت في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني على ملعب "أل سادار".

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عن جاهزية المصابين: "من المتوقع أن يحصل كل من رافينيا ومارك برنال على التصريح الطبي قبل السفر إلى بامبلونا، بعدما تدربا بشكل طبيعي مع المجموعة".

وواصل "شارك أندرياس كريستنسن أيضا، لكن حالته لا تزال في انتظار الموافقة النهائية من الجهاز الطبي".

وأردف "الإصابات جزء من كرة القدم، رافينيا دائما يقدم 100%، هذه هي عقليته وشخصيته، يساعدنا كثيرا لكنه عانى هذا الموسم، من المهم عودته، سيسافر معنا وسنرى ما سيحدث، هو القائد، وربما يمنحنا ما نحتاجه".

وعن مواجهة أوساسونا والهزيمة في ملعبهم الموسم الماضي قال: "من المهم أننا نريد الفوز، سنواجه فريقا صاحب خبرة، أنتي بوديمير مهاجم الفريق يقدم عملا رائعا، والفريق يعرف كيف يلعب، الأجواء هناك جيدة، علينا أن نلعب بنفس المستوى الذي قدمناه أمام خيتافي، دافعنا بشكل جيد واستغللنا المساحات، لا أريد الحديث عن المباريات المقبلة".

وواصل "أتذكر تلك الخسارة لأننا أجرينا العديد من التغييرات، لن نفعل ذلك غدا، نحن الآن في حالة جيدة، لكنني أعلم أيضا أن أوساسونا يقدم أداءً جيدا ويسعى للتأهل إلى أوروبا، علينا تقديم أفضل ما لدينا".

وأردف "نركز فقط على المباراة المقبلة، لست جيدا في الأرقام، سيكون مثاليا أن نفوز بكل المباريات، لكن لدينا منافسين أقوياء، علينا اللعب بأفضل مستوى، هذه فلسفتنا، أنا سعيد بما أراه في التدريبات، الفريق مركز بنسبة 100%".

وعن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة قال: "بالطبع نتحدث، لكن ذلك يبقى بيننا، نركز فقط على المباريات الخمس المتبقية، وبعدها سنتحدث مع الجميع ونرى ما سيحدث".

واختتم حديثه بالحديث عن أجواء النادي وقال: "أشعر بحب الجماهير كل يوم وأقدر ذلك، إنه شرف، تدريب برشلونة يعني الفوز بالألقاب، وكان هذا هدفنا، لدينا أجواء رائعة في النادي وغرفة الملابس، يمكنك امتلاك أفضل اللاعبين، لكن الفوز يتطلب أفضل فريق".

وواصل "المهم هو كيفية الإدارة، الجميع يقدم 100%، وكذلك الجماهير، من الرائع السير في الشارع، وحتى عند الخسارة يفاجئني دعمهم، يقدرون طريقة لعب الفريق، وهذا يجعلني فخورا، لم نحسم شيئا بعد، نحن في الطريق الصحيح للفوز بالدوري، لكن الأمر لم ينته".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد أوساسونا بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة.

