"تأييد مطلق لإعادة ترشحه".. اتحاد الكرة يعلن دعمه لـ إنفانتينو لرئاسة فيفا لفترة جديدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، دعمه لجياني إنفانتينو لفترة انتخابية جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف إنفانتينو عن نيته الترشح لفترة جديدة كرئيس للاتحاد الدولي خلال الفترة من 2027 حتى 2031.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا عبر صفحته الرسمية "يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، عن تأييده المطلق ودعمه الكامل لإعادة ترشيح جياني إنفانتينو لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لفترة انتخابية جديدة."

وأوضح اتحاد الكرة أسباب هذا القرار "يأتي ذلك إيمانًا من الاتحاد بالرؤية الثاقبة التي ينتهجها إنفانتينو، وقدرته الاستثنائية على مواصلة قيادة قاطرة تطوير كرة القدم العالمية والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة."

كما وجه أبو ريدة رسالة جاءت كالتالي "وجه هاني أبوريدة، رسالة رسمية إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، أعرب خلالها عن التقدير العميق للدور القيادي، الذي يلعبه إنفانتينو، مثمنًا جهوده الدءوبة في تقديم الدعم الفني واللوجيستي للاتحادات الوطنية."

وأتم اتحاد الكرة "شددت الرسالة على أهمية البرامج التنموية التي أطلقها "فيفا" في عهده، والتي ساهمت بشكل مباشر في ترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الممارسات الكروية حول العالم."

وأعلنت اتحادات أمريكا الجنوبية، وإفريقيا، وآسيا دعمها لإنفانتينو للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأعيد انتخاب انفانتينو بالتزكية خلال الفترة الرئاسية من 2019 - 2023.

ومنح إنفانتينو فرصة لاستضافة باراجواي وأوروجواي والأرجنتين لمباراة واحدة في كأس العالم 2030 قبل أن يعود لمكان استضافته الطبيعي في البرتغال وإسبانيا والمغرب.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة الجوائز المالية لنسخة كأس العالم 2026 بنسبة 15%.

وأصبحت القيمة المالية للجوائز المالية 871 مليون دولار.

كل منتخب سيحصل على الآتي

الفترة التحضيرية: من 1.5 مليون دولار أمريكي إلى 2.5 مليون دولار أمريكي

التأهل لكأس العالم: من 9 ملايين دولار أمريكي إلى 10 ملايين دولار أمريكي

مساهمات إضافية للمنتخبات: مبالغ مالية لتغطية نفقات بعثات المنتخبات وزيادة عدد التذاكر لكل منتخب، ما يصل قيمته إلى أكثر من 16 مليون دولار.

وتأتي الزيادة بعدما أعلن فيفا سابقا على تقديم جوائز مالية قدرها 727 مليون دولار في النسخة المقبلة، عقب زيادة عدد المنتخبات المشاركة لتصبح 48.

ووزع فيفا في كأس العالم 2022 بقطر 440 مليون دولار والتي أقيمت بمشاركة 32 منتخبا.