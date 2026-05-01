مؤتمر جوارديولا: ستونز كان أهم صفقاتي.. وتركت مباراة سان جيرمان وبايرن لهذا السبب

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن جون ستونز مدافع الفريق كان أحد أهم انتداباته منذ تدريبه الفريق ورحيله نهاية الموسم محزن له.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الإثنين المقبل.

وقال جوارديولا عن جون ستونز: "كان أحد أول تعاقداتي، أتذكر أنني سافرت إلى لندن لمقابلته لأول مرة في منزل شقيقي، كان صغيرا في السن، وهناك عدد قليل جدا من اللاعبين الذين يمكنهم استيعاب ما حققناه معا كفريق خلال هذه الفترة".

وواصل "كان الأفضل بفارق كبير في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول، يمتلك شخصية قوية للغاية، والآن يشعر بأنه في حالة بدنية جيدة، ونأمل أن يستعيد إيقاعه البدني ليكون جاهزا، إنه شخص رائع داخل الملعب وخارجه".

وعن ديفيد مويس مدرب إيفرتون قال: "مدرب مميز يمتلك هذا الشغف منذ ولادته، ومن المثير للإعجاب أنه لا يزال يقدم هذا المستوى في عمره الحالي، من الرائع رؤيته هكذا، في الأسابيع الأخيرة، حقق إيفرتون نتائج جيدة جدا ويقاتل من أجل مقعد أوروبي".

وقال جوارديولا عن ضغط المباريات: "هذا هو الواقع، أرسنال في نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك الوضع واجهناه عندما فزنا بالثلاثية، كان لدينا جدول مشابه، لكنني تعلمت منذ فترة طويلة ألا أتوقع شيئا مختلفا، علينا التأقلم والتعامل مع كل مباراة على حدة".

وعن تأجيل مباريات باريس سان جيرمان لمشاركته في أبطال أوروبا قال: "قد يحدث ذلك في دول أخرى، لكن هنا هذا هو الوضع، علينا التأقلم، إذا لم يعجبك، اذهب وتدرب في فرنسا أو البرتغال، أنا أحب التواجد هنا، وقلت ذلك مرارا عندما كنت في برشلونة وكنت أرى المدربين هنا يشتكون من الجدول كان الأمر دائما هكذا، لذلك لم أتوقع شيئا مختلفا".

وتحدث عن حضوره المفاجئ لمباراة ستوكبورت كاونتي ضد بورت فايل في الدرجة الأولى وقال: "في اليوم السابق، نظرت إلى الجدول ورأيت مباراة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وقلت يا لها من مباراة سيئة المدربون ليسوا جيدين لويس إنريكي مدرب سان جيرمان وفينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ".

وواصل "أنا عاشق لكرة القدم الإنجليزية، وقررت الذهاب إلى ستوكبورت، في الموسم المقبل، عندما يواجه بايرن ميونخ فريقي السابق، سأكون أمام التلفاز".

واختتم حديثه عن فترة الراحة التي حصل عليها فريقه وقال: "كنت أتمنى أن نكون موجودين في دوري أبطال أوروبا، لكن لا يمكنك الحصول على كل شيء في الحياة، استمتعنا بأيام الراحة واستعددنا للمباريات".

وواصل "شاهدت مباراة برينتفورد في أولد ترافورد، لأنهم منافسنا في المباراة التي تلي مواجهة إيفرتون، وقد أُعجبت كثيرا بأدائهم، ورغم الخسارة، قدموا مباراة رائعة، أعتقد أن برينتفورد يقدم موسما مذهلا، كما لعبت قليلا من الجولف مع هذا الطقس الجيد".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة وبمباراة أقل من أرسنال المتصدر، فيما يحتل إيفرتون المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة.

