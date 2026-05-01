مؤتمر سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا.. وهذا اللاعب توقعنا أن يسجل أهدافا كثيرة

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول عن أخر تطورات حالة محمد صلاح لاعب الريدز وإمكانية العودة بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد عن حالة محمد صلاح: "من الجيد أن إصابته بسيطة وأنه سيكون قادرا على اللعب معنا وكذلك في كأس العالم، وإذا كان هناك لاعب يستحق وداعا كبيرا، فهو محمد صلاح".

وتحدث عن وضع أليسون بيكر حارس ليفربول وقال: "هناك فرق بين لاعب الملعب وحارس المرمى في العودة، فاللاعبون يحتاجون للركض أكثر بكثير من الحراس، وغالبا ما تكون المشكلة أن مستوى اللياقة لا يصل إلى الشدة المطلوبة في الدوري الإنجليزي".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد قال: "نحن ندرك أنها مباراة كبيرة جدا، ليس فقط لأننا نواجه مانشستر يونايتد، بل أيضا بسبب التأهل لدوري أبطال أوروبا وتحقيق أفضل مركز ممكن في جدول الدوري، نعلم مدى أهمية التأهل لدوري الأبطال لأي نادٍ، وبالتأكيد لنادينا".

وواصل "يونايتد كان أفضل مما يعكسه مركزه في الدوري الموسم الماضي، وأصبح أكثر استقرارا، خاصة تحت قيادة مايكل كاريك مدرب يونايتد من حيث النتائج".

وأردف "لقد أظهرنا بالفعل أننا قادرون على اللعب بشكل أفضل بكثير، لكن في العديد من هذه المباريات كنا غير محظوظين بالنتائج، في آخر ثلاث مباريات، لا أقول إننا لم نستحق الفوز، لكننا كنا أكثر حظا مما كنا عليه طوال الموسم".

وكشف "هذا الفريق قادر على تقديم المزيد، لكن سيكون من المفيد أن يكون الجميع متاحا من وقت لآخر، وهذا لم يحدث طوال الموسم، الوضع حاليا صعب جدا بسبب عدد اللاعبين الغائبين".

وأتم "أحد اللاعبين الذين توقعنا أن يسجلوا الكثير من الأهداف لنا، وهو ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول، لكنه لم يكن متاحا في أغلب الأحيان".

واختتم تصريحاته عن فلوريان فيرتز لاعب ليفربول وقال: "هو بالفعل لاعب من النخبة، لكنه يمكن أن يصبح أفضل، وهذه هي ميزة التعاقدات التي أبرمناها الصيف الماضي، فجميعهم في سن يسمح لهم بالتطور أكثر طالما تجنبوا الإصابات".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

