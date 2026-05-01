لـ 3 أسباب.. 10 لاعبين يغيبون عن قمة الزمالك والأهلي

الجمعة، 01 مايو 2026 - 13:52

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي

تقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة البطولة في الدوري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة فيما يأتي الأهلي برصيد 44 نقطة في المركز الثالث.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ويلتقي أمام إنبي ضمن الجولة ذاتها مساء اليوم.

ويغيب عن القمة 6 لاعبين من الزمالك، فيما يغيب 3 لاعبين من الأهلي.

وترجع الغيابات لـ 3 أسباب إما الإيقاف لتراكم البطاقات، أو الإصابة أو أسباب فنية.

وجاءت قائمة الغائبين كالتالي:

الزمالك

عمر جابر بسبب الإصابة

عمرو ناصر بسبب الإصابة

محمود جهاد بسبب الإصابة

أحمد حسام بسبب الإصابة

أحمد حمدي لأسباب فنية

سيف جعفر لأسباب فنية

الأهلي

محمد هاني بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات

ياسر إبراهيم بسبب الإصابة

يوسف بلعمري بسبب الإصابة

أيلتسين كامويش لأسباب فنية

وتعادل الزمالك سلبيا مع إنبي بنتيجة 0-0 في استاد القاهرة في الجولة الرابعة.

فيما تلقى الأهلي خسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي.

