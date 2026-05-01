نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني: لا نستطيع مصافحة شخص أحضروه لتبييض الفاشية

الجمعة، 01 مايو 2026 - 12:58

كتب : FilGoal

سوزان شلبي نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

ردت سوزان شلبي نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على الواقعة التي شهدها مؤتمر فيفا.

وأقيم كونغرس فيفا الـ 76 يوم الخميس، في فانكوفر بكندا.

وقالت شلبي في تصريحات لـ رويترز: ""لا نستطيع مصافحة شخص أحضره الإسرائيليون لتبييض الفاشية والإبادة الجماعية، نحن نعاني."

ورفض جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني، قبول عرض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بمصافحة باسم الشيخ سليمان نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي.

ولم يقبل الرجوب مطالبة إنفانتينو، وتحدث معه بعيدا عن الميكروفون.

ورفض الرجوب مطالبة إنفانتينو، ما وضع إنفانتينو في موقف محرج أمام الحضور، خصوصًا بعد لحظة التوتر التي استمرت لدقيقتين.

وفي النهاية، اضطر إنفانتينو للتراجع، بينما صرخ الممثل الفلسطيني: "نحن نعاني."

وكان فيفا قد فتح العام الماضي تحقيقًا في اتهامات التمييز التي أثارتها رابطة كرة القدم الفلسطينية ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

كما يجري تحقيق آخر حول ما إذا كانت مشاركة أندية من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ضمن المسابقات الإسرائيلية تشكل خرقًا للوائح فيفا.

