المدير الرياضي لميلان: مودريتش سيبقى معنا موسما آخر

عبر إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، عن تفائله بشأن مستقبل لوكا مودريتش.

وقال تاري في تصريحات لمنصة DAZN: "أعتقد أن لوكا مودريتش سيوقع عقدًا جديدًا وسيبقى معنا لموسم آخر."

وانضم مودريتش إلى ميلان الصيف الماضي لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر.

وتم استبعاد مودريتش صاحب الـ 40 عاما من بقية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية الوجه بعد الإصابة التي تعرض لها ضد يوفنتوس.

وأًصيب مودريتش في الوجه خلال التحام هوائي مع مانويل لوكاتيلي لاعب يوفنتوس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتتبق 4 مباريات لميلان في الموسم الحالي حيث سيلتقي مع ساسولو وأتالانتا وجنوى وكالياري.

ويختتم ميلان الموسم يوم 24 مايو المقبل، ومن بعدها سيبدأ الكرواتي لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

صاحب الـ 40 عاما بدأ 32 مباراة أساسيا بقميص ميلان في الدوري الإيطالي من أصل 34 وغاب عن مباراة واحدة فقط.

ويستعد منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس العالم حيث يتواحد في مجموعة تضم إنجلترا وبنما وغانا.

وذكرت تقارير إيطالية إلى أن ميلان يستعد لزيادة راتب مودريتش إلى 4.5 مليون يورو في الموسم.

فيما وضع مودريتش شروطا للتجديد أبرزها استمرار ماسيميليانو أليجري مدربا للفريق، والتعاقد مع عدد كاف من اللاعبين للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.