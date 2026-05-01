المدير الرياضي لميلان: مودريتش سيبقى معنا موسما آخر

الجمعة، 01 مايو 2026 - 12:25

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ميلان

عبر إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، عن تفائله بشأن مستقبل لوكا مودريتش.

وقال تاري في تصريحات لمنصة DAZN: "أعتقد أن لوكا مودريتش سيوقع عقدًا جديدًا وسيبقى معنا لموسم آخر."

وانضم مودريتش إلى ميلان الصيف الماضي لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر.

ميلان يعلن خضوع مودريتش لجراحة في الوجه سكاي: جراحة لـ مودريتش في الوجه بعد إصابته مودريتش: ميلان كان سينافس إنتر على الصدارة لو انتصرنا بالمباريات الصغيرة

وتم استبعاد مودريتش صاحب الـ 40 عاما من بقية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية الوجه بعد الإصابة التي تعرض لها ضد يوفنتوس.

وأًصيب مودريتش في الوجه خلال التحام هوائي مع مانويل لوكاتيلي لاعب يوفنتوس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتتبق 4 مباريات لميلان في الموسم الحالي حيث سيلتقي مع ساسولو وأتالانتا وجنوى وكالياري.

ويختتم ميلان الموسم يوم 24 مايو المقبل، ومن بعدها سيبدأ الكرواتي لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

صاحب الـ 40 عاما بدأ 32 مباراة أساسيا بقميص ميلان في الدوري الإيطالي من أصل 34 وغاب عن مباراة واحدة فقط.

ويستعد منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس العالم حيث يتواحد في مجموعة تضم إنجلترا وبنما وغانا.

وذكرت تقارير إيطالية إلى أن ميلان يستعد لزيادة راتب مودريتش إلى 4.5 مليون يورو في الموسم.

فيما وضع مودريتش شروطا للتجديد أبرزها استمرار ماسيميليانو أليجري مدربا للفريق، والتعاقد مع عدد كاف من اللاعبين للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: ستونز كان أهم صفقاتي.. وتركت مباراة سان جيرمان وبايرن لهذا السبب لجنة تقييم الحكام في الدوري الإنجليزي: جابرييل كان يستحق الطرد في واقعة هالاند مؤتمر سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا.. وهذا اللاعب توقعنا أن يسجل أهدافا كثيرة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 مايو.. القمة ضمن 3 مباريات بالدوري... ورامي ربيعة في النهائي دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار الدوري الأوروبي - كريس وود يقود نوتنجهام لانتصار أمام فيلا.. وبراجا يفوز في الثواني الأخيرة إسماعيلا سار يسجل الهدف الأسرع في تاريخ المؤتمر الأوروبي سبورت: دون تحديد هويته.. الأهلي ضمن المرشحين لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر
"تأييد مطلق لإعادة ترشحه".. اتحاد الكرة يعلن دعمه لـ إنفانتينو لرئاسة فيفا لفترة جديدة دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: ستونز كان أهم صفقاتي.. وتركت مباراة سان جيرمان وبايرن لهذا السبب 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد لعبه باسم بلجيكا.. نجم أياكس الشاب يختار تمثيل الكونغو الديمقراطية 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
لجنة تقييم الحكام في الدوري الإنجليزي: جابرييل كان يستحق الطرد في واقعة هالاند ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا.. وهذا اللاعب توقعنا أن يسجل أهدافا كثيرة ساعة | الكرة الأوروبية
لـ 3 أسباب.. 10 لاعبين يغيبون عن قمة الزمالك والأهلي ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني: لا نستطيع مصافحة شخص أحضروه لتبييض الفاشية 2 ساعة | الوطن العربي
المدير الرياضي لميلان: مودريتش سيبقى معنا موسما آخر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
