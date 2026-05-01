تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر

الجمعة، 01 مايو 2026 - 12:09

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - ديانج

أعلن كارلوس كوربييران مدرب فالنسيا، توقيع أليو ديانج لناديه للانضمام للفريق مع نهاية الموسم.

وينتهي عقد أليو ديانج مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقال كوربييران عند موقف اللاعب البلجيكي لارجي رامازاني: "أتحدث فقط مع اللاعبين الجدد لشرح ما سيجدونه في فالنسيا، وهو أمر لا ينطبق على رامازاني لأنه يعرف النادي بالفعل."

أخبار متعلقة:
مدرب فالنسيا: ضم ديانج؟ لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي تقرير إسباني: فالنسيا صرف النظر عن التعاقد مع أليو ديانج تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي لـ فالنسيا في القاهرة

وانتقل اللاعب البلجيكي إلى فالنسيا قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وأكمل في تصريحات لـصحيفة superdeporte التي تتخذ من فالنسيا مقرا لها "لم أتحدث مع جاستن دي هاس أو أليو ديانج لإقناعهما بالتوقيع للانضمام لنادي فالنسيا، شعار النادي نفسه هو من يقنع اللاعبين بالانضمام، فلا يأت أحدا إلى فالنسيا بسبب كوربييران."

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن توقيع أليو ديانج لاعب الأهلي المصري لفريق فالنسيا الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

ومن المقرر أيضا أن ينضم المدافع الهولندي جاستن دي هاس إلى فالنسيا في صفقة انتقال حر قادماً من فاماليكاو البرتغالي، بعقد يمتد لأربع سنوات بدءاً من صيف 2026.

ورد مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com عن تعاقد ديانج مع فالنسيا قائلا: "اللاعب أبلغنا اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الأهلي وقراره بالرحيل بنهاية الموسم الجاري".

وانضم ديانج إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019.

وخرج ديانج إعارة إلى الخلود السعودي في صيف 2024 ولمدة موسم قبل أن يعود للأهلي مجددا.

فالنسيا أليو ديانج كارلوس كوربييران
نرشح لكم
ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي بي بي سي: توتنام مهتم بالتعاقد مع راشفورد حال تجنب الهبوط تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح تقرير: اتفاق مبدئي بانضمام ديبالا إلى بوكا جونيورز مع نهاية الموسم سكاي: مفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد لتجديد إعارة راشفورد وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا تقرير: كوستا أبرز المرشحين لخلافة أليسون في ليفربول خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع مدافع لافيينا
أخر الأخبار
لجنة تقييم الحكام في الدوري الإنجليزي: جابرييل كان يستحق الطرد في واقعة هالاند 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا.. وهذا اللاعب توقعنا أن يسجل أهدافا كثيرة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
لـ 3 أسباب.. 10 لاعبين يغيبون عن قمة الزمالك والأهلي 33 دقيقة | الدوري المصري
نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني: لا نستطيع مصافحة شخص أحضروه لتبييض الفاشية ساعة | الوطن العربي
المدير الرياضي لميلان: مودريتش سيبقى معنا موسما آخر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"غياب العقوبات يُضعف الثقة في فيفا".. النص الكامل لكلمة رئيس الاتحاد الفلسطيني 2 ساعة | الوطن العربي
تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر 2 ساعة | ميركاتو
أبو ريدة يترأس وفد مصري في كونغرس فيفا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
/articles/528265/تقرير-إسباني-لم-أتحدث-معه-لإقناعه-مدرب-فالنسيا-يعلن-ضم-ديانج-في-صفقة-انتقال-حر