تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر

أعلن كارلوس كوربييران مدرب فالنسيا، توقيع أليو ديانج لناديه للانضمام للفريق مع نهاية الموسم.

وينتهي عقد أليو ديانج مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقال كوربييران عند موقف اللاعب البلجيكي لارجي رامازاني: "أتحدث فقط مع اللاعبين الجدد لشرح ما سيجدونه في فالنسيا، وهو أمر لا ينطبق على رامازاني لأنه يعرف النادي بالفعل."

وانتقل اللاعب البلجيكي إلى فالنسيا قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وأكمل في تصريحات لـصحيفة superdeporte التي تتخذ من فالنسيا مقرا لها "لم أتحدث مع جاستن دي هاس أو أليو ديانج لإقناعهما بالتوقيع للانضمام لنادي فالنسيا، شعار النادي نفسه هو من يقنع اللاعبين بالانضمام، فلا يأت أحدا إلى فالنسيا بسبب كوربييران."

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن توقيع أليو ديانج لاعب الأهلي المصري لفريق فالنسيا الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي.

ومن المقرر أيضا أن ينضم المدافع الهولندي جاستن دي هاس إلى فالنسيا في صفقة انتقال حر قادماً من فاماليكاو البرتغالي، بعقد يمتد لأربع سنوات بدءاً من صيف 2026.

ورد مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com عن تعاقد ديانج مع فالنسيا قائلا: "اللاعب أبلغنا اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الأهلي وقراره بالرحيل بنهاية الموسم الجاري".

وانضم ديانج إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019.

وخرج ديانج إعارة إلى الخلود السعودي في صيف 2024 ولمدة موسم قبل أن يعود للأهلي مجددا.