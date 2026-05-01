أبو ريدة يترأس وفد مصري في كونغرس فيفا

شارك هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقم 76.

وأقيم كونغرس فيفا في مدينة فانكوفر في كندا.

وأعلن اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي، تواجد أبو ريدة ضمن الوفد المصري، المكون من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ووليد درويش عضو مجلس الاتحاد.

وشارك في كونغرس فيفا 211 اتحادا وطنيا من جميع أنحاء العالم.

وأعلن جياني إنفانتينو ترشحه لدورة جديد رئيسا لفيفا.

وكشف إنفانتينو عن إقامة كونغرس فيفا 77 العام المقبل، في العاصمة المغربية الرباط.

وشهد كونجرس الاتحاد الدولي الموافقة على تقرير عام 2025، وسط توقعات بتحقيق ميزانية قياسية خلال ميزانية الدورة المقبلة "2027 - 2030" تبلغ 14 مليار دولار، سيتم إعادة استثمارها لتطوير اللعبة.

ويستعد المنتخب المصري لخوض كأس العالم المقرر 11 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.