رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة الإسرائيلي في مؤتمر فيفا

رفض جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مصافحة باسم الشيخ سليمان، نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي، خلال مؤتمر الاتحاد الدولي "فيفا".

وانعقد كونغرس فيفا يوم الخميس في فانكوفر بكندا.

وألقى الرجوب كلمته، وكذلك الجانب الآخر، قبل أن يقوم جياني إنفانتينو رئيس فيفا، بدعوتهما إلى المنصة في محاولة أن يتصافحا.

ولم يقبل الرجوب مطالبة إنفانتينو، وتحدث معه بعيدا عن الميكروفون.

ورفض الرجوب مطالبة إنفانتينو، ما وضع إنفانتينو في موقف محرج أمام الحضور، خصوصًا بعد لحظة التوتر التي استمرت لدقيقتين.

وفي النهاية، اضطر إنفانتينو للتراجع، بينما صرخ الممثل الفلسطيني: "نحن نعاني."

وكان فيفا قد فتح العام الماضي تحقيقًا في اتهامات التمييز التي أثارتها رابطة كرة القدم الفلسطينية ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

كما يجري تحقيق آخر حول ما إذا كانت مشاركة أندية من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ضمن المسابقات الإسرائيلية تشكل خرقًا للوائح فيفا.

وأصدر فيفا قرارا مارس الماضي بعد إيقاف إسرائيلي، واستند إلى الوضع القانوني المعقد وغير المحسوم للضفة الغربية، حسبما يرى الاتحاد الدولي.

وقدم إنفانتينو الشكر للجانبي بعد مغادرتهما المنصة.

وقال رئيس فيفا :"الرئيس رجوب، نائب الرئيس سليمان، دعونا نعمل معاً. دعونا نعمل معاً لنمنح الأمل للأطفال. دعونا نعمل معاً من أجل ذلك".

وعقب المؤتمر، تساءل الرجوب عما إذا كان لإسرائيل الحق في أن تكون جزءاً من فيفا.

وأضاف رئيس الاتحاد الفلسطيني: "من جانبي، ما زلت أحترم وأتبع جميع الإجراءات القانونية من خلال مؤسسات الفيفا، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لفهم أنه يجب معاقبة إسرائيل بسبب انتهاكاتها للوائح الفيفا وحقوق الإنسان".