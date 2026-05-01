الدوري المصري - 4 معلقين.. موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي والقنوات الناقلة

الجمعة، 01 مايو 2026 - 11:25

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد

تقام اليوم الجمعة، مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مجموعة البطولة، في الدوري.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة فيما يأتي الأهلي برصيد 44 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل الزمالك سلبيا مع إنبي بنتيجة 0-0 في استاد القاهرة.

فيما تلقى الأهلي خسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ويلتقي أمام إنبي ضمن الجولة ذاتها مساء اليوم.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي

يلتقي الفريقان اليوم الجمعة 1 مايو.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث المباراة.

وستنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً.

وستذاع المباراة على قناتي أون سبورت وأون سبورت ماكس.

وسيعلق على اللقاء 4 معلقين هم: أيمن الكاشف - مؤمن حسن - بلال علام - محمد الكواليني

يذكر أن لقاء الدور الأول انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، تقدم الزمالك بهدف حسام عبد المجيد، فيما سجل هدفي الأهلي كل من حسين الشحات ومحمود حسن "تريزيجيه"

