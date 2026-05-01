مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 مايو.. القمة ضمن 3 مباريات بالدوري... ورامي ربيعة في النهائي

الجمعة، 01 مايو 2026 - 11:15

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك

تقام اليوم الجمعة الأول من مايو 3 مباريات في بطولة الدوري المصري، بينهم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

كما يخوض نادي العين الذي يضم بين صفوفه رامي ربيعة نهائي كأس رابطة المحترفين أمام الوحدة.

كما تقام مباراة في الدوري الإنجليزي وآخرى في الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
اسكواش - رباعي مصري في نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا ويضرب موعدا مع بتروجت

ويمكنك متابعة كافة مباريات اليوم بالضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم

الزمالك × الأهلي.. الساعة 8 مساءً.. عبر قناتي أون سبورت وأون سبورت ماكس

سيراميكا كليوباترا× المصري.. الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس

بيراميدز × إنبي .. الساعة 5 مساءً.. عبر قناة أون سبورتس بلس

الدوري الإنجليزي

ليدز × بيرنلي.. الساعة 10 مساءً.. عبر قناة بي ان سبورتس

الدوري الإسباني

جيرونا × ريال مايوركا.. الساعة 10 مساءً.. عبر قناة بي ان سبورتس

كأس رابطة المحترفين الإماراتية

العين × الوحدة.. الساعة 7:45 مساءً.. عبر قناة أبو ظبي الرياضية

الأهلي الزمالك الدوري مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
لـ 3 أسباب.. 10 لاعبين يغيبون عن قمة الزمالك والأهلي تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر الدوري المصري - 4 معلقين.. موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي والقنوات الناقلة قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ "يجب إدراك حزن الجماهير".. الإسماعيلي يقرر إيقاف لاعبيه تذاكر مجانية لجماهير المحلة قبل مواجهة الإسماعيلي قائمة الأهلي - عودة الشناوي.. وانضمام الجزار وزيزو أمام الزمالك
أخر الأخبار
بعد لعبه باسم بلجيكا.. نجم أياكس الشاب يختار تمثيل الكونغو الديمقراطية 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
لجنة تقييم الحكام في الدوري الإنجليزي: جابرييل كان يستحق الطرد في واقعة هالاند 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا.. وهذا اللاعب توقعنا أن يسجل أهدافا كثيرة 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
لـ 3 أسباب.. 10 لاعبين يغيبون عن قمة الزمالك والأهلي ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني: لا نستطيع مصافحة شخص أحضروه لتبييض الفاشية ساعة | الوطن العربي
المدير الرياضي لميلان: مودريتش سيبقى معنا موسما آخر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"غياب العقوبات يُضعف الثقة في فيفا".. النص الكامل لكلمة رئيس الاتحاد الفلسطيني 2 ساعة | الوطن العربي
تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
/articles/528261/مواعيد-مباريات-اليوم-الجمعة-1-مايو-القمة-ضمن-3-مباريات-بالدوري-ورامي-ربيعة-في-النهائي