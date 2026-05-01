مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 مايو.. القمة ضمن 3 مباريات بالدوري... ورامي ربيعة في النهائي

تقام اليوم الجمعة الأول من مايو 3 مباريات في بطولة الدوري المصري، بينهم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

كما يخوض نادي العين الذي يضم بين صفوفه رامي ربيعة نهائي كأس رابطة المحترفين أمام الوحدة.

كما تقام مباراة في الدوري الإنجليزي وآخرى في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم

الزمالك × الأهلي.. الساعة 8 مساءً.. عبر قناتي أون سبورت وأون سبورت ماكس

سيراميكا كليوباترا× المصري.. الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس

بيراميدز × إنبي .. الساعة 5 مساءً.. عبر قناة أون سبورتس بلس

الدوري الإنجليزي

ليدز × بيرنلي.. الساعة 10 مساءً.. عبر قناة بي ان سبورتس

الدوري الإسباني

جيرونا × ريال مايوركا.. الساعة 10 مساءً.. عبر قناة بي ان سبورتس

كأس رابطة المحترفين الإماراتية

العين × الوحدة.. الساعة 7:45 مساءً.. عبر قناة أبو ظبي الرياضية