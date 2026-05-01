اسكواش - رباعي مصري في نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم

الجمعة، 01 مايو 2026 - 00:59

كتب : FilGoal

آدم حول - اسكواش

تأهل رباعي مصري إلى نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة العالم للاسكواش 2026 رجال وسيدات.

وتفوق آدم حول لاعب وادي دجلة على منافسه محمد جوهر بنتيجة 3 أشواط دون رد بواقع 5-11، 7-11، 2-11 في مباراة استغرقت 40 دقيقة.

ويلتقي آدم ابن الـ 17 عاما في النهائي مع ياسين شهدي لحصد اللقب وخطف بطاقة التأهل للنهائيات التي ستقام في نادي بالم هيلز بمصر خلال شهر مايو الجاري.

وفي منافسات السيدات تلتقي رقية سالم مع فريدة وليد في المباراة النهائية للتأهل لبطولة العالم سيدات أيضا في نفس الفترة.

وتقام بطولة إفريقيا التأهيلية لبطولة العالم في الجيزة بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 10,100 دولار أمريكي، بواقع 5,050 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتستضيف بالم هيلز بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 8 لـ 16 مايو بمشاركة 218 لاعبا من حول العالم.

وتُقام بطولة العالم للإسكواش التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين PSA لموسم 2025–2026، بتنظيم شركة iEvents، وبالشراكة مع نادي بالم هيلز الرياضي، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 1.35 مليون دولار أمريكي.

وتسبق البطولة خمس بطولات تصفيات إقليمية تُقام في كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية خلال المراحل الأولى من عام 2026، على أن ينضم اللاعبون المتأهلون منها إلى نخبة المصنفين عالميًا ضمن الجدول الرئيسي للبطولة.

