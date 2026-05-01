كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا ويضرب موعدا مع بتروجت

الجمعة، 01 مايو 2026 - 00:42

كتب : FilGoal

حمادة عثمان - فريق الأهلي كرة طائرة

حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بعد التغلب على الفتح الرباطي المغربي، وضرب موعدا مصريا خالصا في نصف النهائي مع بتروجت.

وتستضيف رواندا البطولة حتى 2 مايو المقبل.

وتغلب الأهلي على فريق الفتح الرباطي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 25-19، وشهد الشوط الثاني تفوق الأهلي بنتيجة 25-15.

وحسم الأهلي المباراة بشوط ثالث بنتيجة 25-20.

وكان بتروجت قد حسم تأهله إلى نصف النهائي بعد تغلبه على ميناء دوالا بأربعة أشواط مقابل شوط.

وانتصر بتروجت الشوط الأول بنتيجة 25-23. وخسر الشوط الثاني بنتيجة 25-19.

ثم عاد وفاز بالشوط الثالث بنتيجة 25-14، وحسم الفريق البترولي المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 25-23.

ويواجه الأهلي بتروجت في الدور نصف النهائي الجمعة 1 مايو.

ويقود الأمريكي جوردون مايفورث قائمة الأهلي في منصب المدير الفني، فيما يقود ميدو مصيلحي فريق بتروجت في البطولة فنيا.

وتصدر فريق الأهلي مجموعته بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة، بينما جاء بتروجت ثانيا في مجموعته.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

الأهلي كرة طائرة بطولة إفريقيا للطائرة
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/528259/كرة-طائرة-الأهلي-يتأهل-لنصف-نهائي-بطولة-إفريقيا-ويضرب-موعدا-مع-بتروجت