دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار

وضع كريستال بالاس قدما في المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه أمام شاختار دونتسك بثلاثية مقابل هدف وحيد في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب هنريك ريمان ملعب دونستك.

وتقام مباراة العودة يوم الخميس المقبل، على ملعب سيلهرست بارك.

ويسعى كريستال بالاس للتتويج بأول بطولة أوروبية في تاريخه.

تقدم إسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس بالهدف الأول في الثانية 21 من بداية المباراة، بتسديدة مميزة على يمين حارس شاختار بعد تمريرات متبادلة بينه وبين جيان فيليب ماتيتا.

video:1

كريستال بالاس يهز الشباك بعد 21 ثانية فقط من صافرة البداية! 🤯⚽️🔥#دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/UNxUvmXTRX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2026

ونجح أوليه أوشيريتكو في تسجيل هدف التعادل للفريق الأوكراني في الدقيقة 47.

وعاد كريستال بالاس للتقدم عن طريق دايتشي كامادا في الدقيقة 58، قبل أن يختتم ستراند لارسين أهداف الضيوف في الدقيقة 84.

وفي المباراة الأخرى بنصف النهائي، نجح رايو فايكانو الإسباني في الفوز على ملعبه أمام ستراسبورج الفرنسي بهدف نظيف.

سجل هدف رايو فايكانو الوحيد المهاجم البرازيلي أليماو في الدقيقة 54.

ويلتقي الفريقان في مباراة العودة يوم الخميس المقبل في ستراسبورج.

ويقام نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم 27 مايو الجاري على ملعب ريد بل أرينا في لايبزيج بألمانيا.