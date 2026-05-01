الدوري الأوروبي - كريس وود يقود نوتنجهام لانتصار أمام فيلا.. وبراجا يفوز في الثواني الأخيرة

الجمعة، 01 مايو 2026 - 00:10

كتب : FilGoal

حقق نوتنجهام فورست انتصارا مثيرا أمام أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل هدف نوتنجهام فورست الوحيد كريس وود.

ويعتبر هذا الهدف الثاني لكريس وود منذ عودته من الإصابة، ويذكر أن وود سيكون مهاجم منتخب نيوزيلاندا الذي يقع مع منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

نوتنجهام يمطر شباك سندرلاند بخماسية ويبتعد عن مناطق الهبوط أبراهام ينقذ أستون فيلا أمام سندرلاند.. وهاتريك جيبس وايت يقود نوتنجهام للهروب من فخ الهبوط إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام ديلي ميل: يمر بلحظات صعبة.. وفاة والد إيجور تودور بعد لحظات من ثلاثية نوتنجهام

ويتأجل الحسم لمباريات الإياب الأسبوع المقبل لمعرفة طرفي نهائي الدوري الأوروبي.

منح الحكم ركلة جزاء لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة 69 بعد العودة لتقنية الفيديو، بعدما قام لوكاس دين ظهير أستون فيلا بلمس الكرة بيده.

وسجل كريس وود هدف نوتنجهام فورست الوحيد من علامة الجزاء.

ليحقق نوتنجهام انتصارا ثمينا في انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته حقق سبورتنج براجا انتصارا هاما أمام فرايبورج في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفا براجا كل من: ديمير إيجي تيكناز، و ماريو دورجيليس، فيما أحرز هدف فرايبورج الوحيد فينتشينزو جريفو.

وافتتح براجا التسجيل مبكرا عن طريق ديمير تيكناز في الدقيقة 8 بصناعة فيكتور جوميز.

وعادل فينتشينزو جريفو النتيجة في الدقيقة 16 بصناعة جان نيكلاس بيست.

وأهدر رودريجو زالازار لاعب براجا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وأحرز ماريو دورجيليس هدف انتصار براجا في الثواني الأخيرة مستغلا خطأ من حارس المرمى ليضعها في الشباك.

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب أوروبا بارك معقل فرايبورج.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي 20 مايو المقبل على ملعب توبراش بتركيا.

دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار إسماعيلا سار يسجل الهدف الأسرع في تاريخ المؤتمر الأوروبي سبورت: دون تحديد هويته.. الأهلي ضمن المرشحين لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر سكاي: بايرن يتحرك لتجديد عقد نوير.. ومحادثات أولية دون اتفاق ليس من بينهم صلاح.. المرشحون لجائزة لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي دي لا فوينتي: نخشى الإصابات قبل المونديال.. وهدفنا الأول الوصول للنهائي موندو ديبورتيفو: معسكر تحضيري لـ برشلونة في إنجلترا ووديتان بكينيا والمغرب جوارديولا ينافس سلوت وسانتو على الأفضل في أبريل
اسكواش - رباعي مصري في نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا ويضرب موعدا مع بتروجت ساعة | كرة طائرة
دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
السعودية تعلن دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا لـ فيفا 2 ساعة | سعودي في الجول
رحل دون تحقيق أي انتصار.. الوداد يعلن إقالة باتريس كارتيرون 2 ساعة | الوطن العربي
قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي 3 ساعة | الدوري المصري
محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ 3 ساعة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
