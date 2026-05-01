الدوري الأوروبي - كريس وود يقود نوتنجهام لانتصار أمام فيلا.. وبراجا يفوز في الثواني الأخيرة

حقق نوتنجهام فورست انتصارا مثيرا أمام أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل هدف نوتنجهام فورست الوحيد كريس وود.

ويعتبر هذا الهدف الثاني لكريس وود منذ عودته من الإصابة، ويذكر أن وود سيكون مهاجم منتخب نيوزيلاندا الذي يقع مع منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

ويتأجل الحسم لمباريات الإياب الأسبوع المقبل لمعرفة طرفي نهائي الدوري الأوروبي.

منح الحكم ركلة جزاء لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة 69 بعد العودة لتقنية الفيديو، بعدما قام لوكاس دين ظهير أستون فيلا بلمس الكرة بيده.

وسجل كريس وود هدف نوتنجهام فورست الوحيد من علامة الجزاء.

كريس وود يهدي نوتنغهام فورست هدف التقدم من علامة الجزاء ⚽️#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/LdlaXjuJhC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2026

ليحقق نوتنجهام انتصارا ثمينا في انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته حقق سبورتنج براجا انتصارا هاما أمام فرايبورج في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفا براجا كل من: ديمير إيجي تيكناز، و ماريو دورجيليس، فيما أحرز هدف فرايبورج الوحيد فينتشينزو جريفو.

وافتتح براجا التسجيل مبكرا عن طريق ديمير تيكناز في الدقيقة 8 بصناعة فيكتور جوميز.

وعادل فينتشينزو جريفو النتيجة في الدقيقة 16 بصناعة جان نيكلاس بيست.

مواجهة حماسية بين براغا وضيفه فرايبورغ 🔥🔥🔥 ⚽️⚽️ براغا يتقدم مبكراً والفريق القادم من ألمانيا يدرك التعادل في شوط مميز بين الفريقين#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/8juiSWLP1H — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2026

وأهدر رودريجو زالازار لاعب براجا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وأحرز ماريو دورجيليس هدف انتصار براجا في الثواني الأخيرة مستغلا خطأ من حارس المرمى ليضعها في الشباك.

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب أوروبا بارك معقل فرايبورج.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي 20 مايو المقبل على ملعب توبراش بتركيا.