السعودية تعلن دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا لـ فيفا

الخميس، 30 أبريل 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، دعمه لـ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعادة ترشحه.

وكشف الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي، عن دعم إنفانتينو للترشح لفترة رئاسية جديدة حتى عام 2031، خلال اجتماع مجلس فيفا.

ويعقد فيفا اجتماعه الـ 76 في مدينة فانكوفر الكندية، قبل 44 يوما على انطلاق المونديال.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي "هذا الدعم يأتي انطلاقًا من قناعة الاتحاد السعودي لكرة القدم بأهمية استمرارية العمل المؤسسي في تطوير كرة القدم على المستوى الدولي، والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من مكتسبات أسهمت في تعزيز نمو اللعبة وتوسيع نطاق انتشارها."

وأضاف "المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بما يدعم الاتحادات الوطنية ويعزز من فرص التطوير والاستدامة، ويرتقي بمنظومة كرة القدم عالميًا."

وأعلنت اتحادات أمريكا الجنوبية، وإفريقيا دعمها لإنفانتينو للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأعيد انتخاب انفانتينو بالتزكية خلال الفترة الرئاسية من 2019 - 2023.

ومنح إنفانتينو فرصة لاستضافة باراجواي وأوروجواي والأرجنتين لمباراة واحدة في كأس العالم 2030 قبل أن يعود لمكان استضافته الطبيعي في البرتغال وإسبانيا والمغرب.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة الجوائز المالية لنسخة كأس العالم 2026 بنسبة 15%.

وأصبحت القيمة المالية للجوائز المالية 871 مليون دولار.

كل منتخب سيحصل على الآتي

الفترة التحضيرية: من 1.5 مليون دولار أمريكي إلى 2.5 مليون دولار أمريكي

التأهل لكأس العالم: من 9 ملايين دولار أمريكي إلى 10 ملايين دولار أمريكي

مساهمات إضافية للمنتخبات: مبالغ مالية لتغطية نفقات بعثات المنتخبات وزيادة عدد التذاكر لكل منتخب، ما يصل قيمته إلى أكثر من 16 مليون دولار.

وتأتي الزيادة بعدما أعلن فيفا سابقا على تقديم جوائز مالية قدرها 727 مليون دولار في النسخة المقبلة، عقب زيادة عدد المنتخبات المشاركة لتصبح 48.

ووزع فيفا في كأس العالم 2022 بقطر 440 مليون دولار والتي أقيمت بمشاركة 32 منتخبا.

الاتحاد السعودي ياسر المسحل جياني إنفانتينو
