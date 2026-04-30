رحل دون تحقيق أي انتصار.. الوداد يعلن إقالة باتريس كارتيرون

أعلن نادي الوداد المغربي إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

وكشف الوداد في بيان رسمي، عن إقالة كارتيرون وتعيين محمد بنشريفة مدربا للفريق خلفا له.

وأوضح النادي المغربي "ينهي نادي الوداد الرياضي إلى علم جماهيره الوفية وكافة مكونات النادي أنه قرر الانفصال بالتراضي عن السيد باتريس كارتيرون كمدرب للفريق الأول."

وأشار الوداد إلى أن الجهاز الفني الجديد سيتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

ويتكون الجهاز الفني من محمد بنشريفة مدربا، ويوسف أشامي مدربا مساعدا، وإدريس واجو معدا بدنيا، وطارق الجرموني مدربا لحراس المرمى.

وخسر الوداد من فريق يعقوب المنصور متذيل ترتيب الدوري المغربي بهدفين لهدف في الجولة الـ 17.

وتعتبر تلك هي المباراة الخامسة لباتريس كارتيرون مع الفريق دون أي يحقق أي انتصار قبل أن يتم إقالته.

وخسر الوداد بذلك ثلاث مباريات في آخر 5 خاضهم بينما تعادل مرتين تحت قيادة كارتيرون.

وتجمد رصيد الوداد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وابتعد الوداد بذلك عن قمة الترتيب بفارق 6 نقاط.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام نهضة الزمامرة مساء يوم الأحد.