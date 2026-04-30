قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي

الخميس، 30 أبريل 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

هدف واحتفال كريم حافظ لاعب بيراميدز ضد الأهلي

يغيب محمد الشيبي عن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي بمرحلة حسم اللقب في الدوري المصري بسبب الإيقاف.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إنبي غدا الجمعة في إطار الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب بالدوري المصري في تمام الخامسة مساء على استاد الدفاع الجوي.

واستبعد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز كل من محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمود مرعي بسبب الإصابة مع استمرار غياب أحمد عاطف "قطة" بسبب إجراء عملية في الأنف.

وأعلن الكرواتي يورتشيتش قائمة مباراة إنبي في إطار مرحلة الحسم من الدوري المصري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - زياد شاكر.

الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيري - مروان عصام - وليد الكرتي.

الهجوم: يوسف "أوباما" - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر الدوري المصري، فيما يتواجد إنبي بالمركز السادس برصيد 36 نقطة.

قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي ساعة | الدوري المصري
