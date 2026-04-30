محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ

التقى إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بكامل أبو علي رئيس النادي المصري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم المنظومة الرياضية بالمحافظة.

وتابع الموقف التنفيذي لمشروع استاد النادي المصري، في ضوء ما يشهده من تقدم في معدلات التنفيذ، حيث أكد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال، بما يليق بمكانة النادي المصري وجماهيره.

وتناول اللقاء أوضاع فريق كرة القدم بالنادي المصري، حيث أكد محافظ بورسعيد أن الفريق يمثل مصدر سعادة وفخر لأبناء المحافظة، ويحظى بدعم كبير من الأجهزة التنفيذية وجماهير بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستعداد الجيد للموسم الرياضي الجديد، والعمل على إنهاء الموسم الحالي بصورة مشرفة، معربا عن تطلعه لتحقيق نتائج متميزة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب كامل أبو علي عن تقديره لدعم محافظ بورسعيد، مؤكدا استمرار العمل على تطوير كافة قطاعات النادي، وتقديم أداء يليق باسم النادي المصري وجماهيره.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الكيانات الرياضية، وتعزيز مكانة النادي المصري كأحد أهم الأندية الجماهيرية في مصر.