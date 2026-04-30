إسماعيلا سار يسجل الهدف الأسرع في تاريخ المؤتمر الأوروبي

سجل إسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس الهدف الأسرع في تاريخ دوري المؤتمر الأوروبي في المباراة الجارية بين بالاس وشاختار دونستك في نصف نهائي المؤتمر الأوروبي.

ويواجه كريستال بالاس نظيره شاختار في ذهاب نصف نهائي المؤتمر الأوروبي على ملعب هنريك ريمان ملعب دونستك.

وسجل إسماعيلا سار هدف كريستال بالاس الأول في الثانية 21 من بداية المباراة، بتسديدة مميزة على يمين حارس شاختار بعد تمريرات متبادلة بينه وبين جيان فيليب ماتيتا.

كريستال بالاس يهز الشباك بعد 21 ثانية فقط من صافرة البداية! 🤯⚽️🔥#دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/UNxUvmXTRX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2026

ويعتبر هدف إسماعيلا سار هو الأسرع في تاريخ المؤتمر الأوروبي واستغرق 21 ثانية فقط.

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب سيلهريست بارك معقل كريستال بالاس.

ويقام النهائي يوم 27 مايو المقبل.

ويواجه المتأهل من هذه المباراة الفائز من رايو فايكانو وستراسبورج على ملعب ريد بول آرينا في لايبزيج.