إسماعيلا سار يسجل الهدف الأسرع في تاريخ المؤتمر الأوروبي

الخميس، 30 أبريل 2026 - 22:34

كتب : FilGoal

سجل إسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس الهدف الأسرع في تاريخ دوري المؤتمر الأوروبي في المباراة الجارية بين بالاس وشاختار دونستك في نصف نهائي المؤتمر الأوروبي.

ويواجه كريستال بالاس نظيره شاختار في ذهاب نصف نهائي المؤتمر الأوروبي على ملعب هنريك ريمان ملعب دونستك.

وسجل إسماعيلا سار هدف كريستال بالاس الأول في الثانية 21 من بداية المباراة، بتسديدة مميزة على يمين حارس شاختار بعد تمريرات متبادلة بينه وبين جيان فيليب ماتيتا.

أخبار متعلقة:
ليفربول ينهي عقدة كريستال بالاس في لقاء إصابة صلاح بعد 4 شهور.. إيزاك يكسر صيامه التهديفي أمام كريستال بالاس إصابة صلاح وخروجه أمام كريستال بالاس تشكيل ليفربول - صلاح وإيزاك يقودان الهجوم.. وودمان يحرس المرمى ضد كريستال بالاس

ويعتبر هدف إسماعيلا سار هو الأسرع في تاريخ المؤتمر الأوروبي واستغرق 21 ثانية فقط.

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب سيلهريست بارك معقل كريستال بالاس.

ويقام النهائي يوم 27 مايو المقبل.

ويواجه المتأهل من هذه المباراة الفائز من رايو فايكانو وستراسبورج على ملعب ريد بول آرينا في لايبزيج.

نرشح لكم
دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار الدوري الأوروبي - كريس وود يقود نوتنجهام لانتصار أمام فيلا.. وبراجا يفوز في الثواني الأخيرة سبورت: دون تحديد هويته.. الأهلي ضمن المرشحين لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر سكاي: بايرن يتحرك لتجديد عقد نوير.. ومحادثات أولية دون اتفاق ليس من بينهم صلاح.. المرشحون لجائزة لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي دي لا فوينتي: نخشى الإصابات قبل المونديال.. وهدفنا الأول الوصول للنهائي موندو ديبورتيفو: معسكر تحضيري لـ برشلونة في إنجلترا ووديتان بكينيا والمغرب جوارديولا ينافس سلوت وسانتو على الأفضل في أبريل
اسكواش - رباعي مصري في نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا ويضرب موعدا مع بتروجت ساعة | كرة طائرة
دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - كريس وود يقود نوتنجهام لانتصار أمام فيلا.. وبراجا يفوز في الثواني الأخيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
السعودية تعلن دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا لـ فيفا 2 ساعة | سعودي في الجول
رحل دون تحقيق أي انتصار.. الوداد يعلن إقالة باتريس كارتيرون 2 ساعة | الوطن العربي
قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي 3 ساعة | الدوري المصري
محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ 3 ساعة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
