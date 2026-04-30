منافس الزمالك - اتحاد العاصمة يتوج بلقب كأس الجزائر

توج اتحاد العاصمة بكأس الجزائر، بعد الفوز على حساب شباب بلوزداد في المباراة النهائية.

وحقق اتحاد العاصمة الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا بمدينة براقي في العاصمة الجزائر.

أحرز هدف اتحاد العاصمة الأول الإيفواري درامان كاماجاتي في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 43، نجح أحمد خالدي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد العاصمة بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلص شباب بلوزداد النتيجة بتسجيل هدف في الدقيقة 62 عن طريق يونس واسع برأسية في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز اتحاد العاصمة.

ونجح اتحاد العاصمة في التتويج بلقب كأس الجزائر للمرة العاشرة، ليفض شراكته مع شباب بلوزداد الذي توج بـ 9 ألقاب للكأس.

وتعد تلك المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر.

ويستعد اتحاد العاصمة لمواجهة الجزائر في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب في الجزائر يوم السبت 9 مايو، فيما تقام مواجهة الإياب على استاد القاهرة يوم 16 مايو.