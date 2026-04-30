"لم يحتسب 3 ركلات جزاء".. بروكسي يعلن التقدم بشكوى ضد الحكم محمود وفا

أعلن محمد حامد مدرب بروكسي، التقدم بشكوى ضد الحكم محمود وفا، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام مسار.

وتعادل بروكسي أمام مضيفه مسار بهدفين لكل فريق، في الجولة الـ 32 من بطولة دوري المحترفين.

وقال حامد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سنتقدم بشكوى ضد حكم المباراة محمود وفا نظرا لعدم احتسابه 3 ركلات جزاء لفريقنا أمام مسار."

وأكمل "كما سنقدم شكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالنقاط الثلاث نظرا لعدم وجود تأمين للمباراة."

وأتم "تم الاعتداء علىّ من جودوين لاعب فريق مسار بعد مشادة خلال المباراة قبل أن يقود الحكم بطردنا، وحدثت اعتداءات من أفراد تابعين لفريق مسار على حكم المباراة."

وتقلصت فرص فريقي بروكسي ومسار في التأهل للدوري الممتاز بعد تعادلهما.

ويحتل مسار المركز الرابع برصيد 52 نقطة، فيما يحتل بروكسي المركز السادس برصيد 49 نقطة.

وتأهل القناة إلى الدوري الممتاز كمتصدر لدوري المحترفين، فيما اقترب بترول أسيوط من التأهل رسميا حيث يحتاج إلى الفوز في مباراة وحيدة لإعلان عودته للممتاز رسميا.

ويحتاج أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث إلى الفوز مباراتيه المقبلتين من أجل التاهل رسميا كفريق ثالث إلى الدوري، دون النظر لنتائج فريق مسار.

ونشر مدرب بروكسي لقطات من المباراة عبر حسابه على فيسبوك، مطالبا بـ 3 ركلات جزاء لم يحتسبها الحكم، من وجهة نظر المدرب.

وكتب محمد حامد "حسبنا الله في من أضاع مجهود سنه كاملة."