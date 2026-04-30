كرة يد - أحمد الأحمر يعلن انتهاء مسيرته مع نادي الزمالك

أعلن أحمد الأحمر نجم نادي الزمالك لكرة اليد، رحيله عن الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وكشف الأحمر عبر حسابه على فيسبوك، عن تغير شكل الاستراتيجة التي كان يسير عليها الفريق طوال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكتب نجم الزمالك "بانتهاء الموسم، تنتهي مسيرتي مع نادي الزمالك."

وأضاف "أوجه الشكر للجماهير التي كانت دائما داعما، وكل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم، والمدربين، وكل فرد قابلته في مسيرتي، أريد أن أشكرهم جميعا."

وتابع "السنوات الثلاث الأخيرة كانت صعبة، بسبب التغيير الكبير في شكل الاستراتيجية التي كان يسير عليها الفريق منذ تصعيدي للفريق الأول، والتي وجدتها طوال مشواري مع الفريق."

وأتم "سيظل نادي الزمالك كبيرا، وإن شاء الله ستعود البطولات مجددًا."

وحقق الأهلي ألقاب الدوري والكأس والسوبر المحليين، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا.

يذكر أن الأحمر هو الهداف التاريخي للزمالك ومنتخب مصر.

ويعد أحمد الأحمر هو الأكثر تتويجا بالبطولات، إذ توج بـ 5 بطولات دوري أبطال إفريقيا للأندية 5 مرات، والسوبر الإفريقي 5 مرات، وكأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات.

كما فاز بالدوري 8 مرات، وكأس مصر 5 ألقاب، والسوبر المصري 3 ألقاب.

وحقق مع الزمالك المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2010.

ولعب الأحمر لأندية فلينسبورج الألماني، والجيش القطري، وأهلي جدة والوحدة السعوديين، والسد اللبناني، والكويت الكويتي، والإفريقي التونسي

كما يعد أحمد الأحمر هو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية لكرة اليد.