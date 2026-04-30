"يجب إدراك حزن الجماهير".. الإسماعيلي يقرر إيقاف لاعبيه

قرر النادي الإسماعيلي إيقاف لاعبي الفريق محمد عمار ومحمد حسن.

وكشف الإسماعيلي في بيان رسمي عن إيقاف اللاعبين لمخالفتهما التعليمات الخاصة بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الفريق والنادي بشكل عام.

وقال حسني عبد ربه المدير الرياضي لقطاع الكرة بالإسماعيلي عبر الموقع الرسمي: "قرار الإيقاف جاء تنفيذا للائحة الخاصة بالفريق."

وأضاف عبد ربه "على الجميع إدراك أهمية وقيمة جماهير الإسماعيلي وما تقدمه من دعم للفريق، رغم النتائج السلبية التي شهدها الفريق في الفترة الماضية. ورغم كل ذلك، لم تتخل الجماهير عن الفريق، ودائمًا ما كانت مصدر قوته."

وأتم نجم الإسماعيلي السابق "يجب إدراك حزن الجماهير على ناديها، لأن الجميع يشاركهم نفس المشاعر تجاه النادي، وعليه يجب احترام الجماهير على طول الخط، وأن يتقبل اللاعب الهجوم وقت العثرات كما يتقبل المدح وقت الانتصارات."

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في مجموعة الهبوط بالدوري، برصيد 17 نقطة.

ويبتعد الإسماعيلي عن أقرب مراكز البقاء في الدوري بـ 11 نقطة.

ويهبط هذا الموسم 4 فرق إلى دوري المحترفين.

وحقق الإسماعيلي الفوز في الجولة الماضية أمام بتروجت بهدف نظيف، وهو الفوز الأول للفريق منذ 6 أشهر.

ويعود آخر فوز للإسماعيلي قبل الفوز أمام بتروجيت ليوم 1 نوفمبر 2025، حين حقق الفريق الفوز على حساب كهرباء الإسماعيلية 2-1، في الجولة الـ 13 من الدور الأول.

ويلتقي الإسماعيلي في الجولة المقبلة أمام غزل المحلة يوم 3 مايو المقبل.