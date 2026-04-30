سبورت: دون تحديد هويته.. الأهلي ضمن المرشحين لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر
الخميس، 30 أبريل 2026 - 21:16
كتب : FilGoal
يواصل نادي برشلونة بحثه عن منافس لمباراة كأس جوان جامبر والتي تقام قبل انطلاق الموسم الجديد في صيف 2026، وتواجد اسم الأهلي بين المرشحين.
وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أياكس المرشح الأول لخوض مباراة جوان جامبر على ملعب يوهان كرويف وهو الملعب الفرعي من كامب نو.
وأوضح التقرير أن برشلونة يضع الفريق الهولندي في صدارة الترشيحات، في ظل رغبة الإدارة في الاتفاق على اسم يليق بحجم الحدث الجماهيري الكبير، الذي يقام سنويا قبل انطلاق الموسم الجديد.
وفي حال تعثر المفاوضات مع أياكس، يدرس النادي عدة بدائل أخرى، يأتي في مقدمتها لايبزيج الألماني، إلى جانب الأهلي دون أن يحدد التقرير المصري أم السعودي، الذي يظل أحد الأسماء المطروحة ضمن الخيارات المتاحة أمام الإدارة الكتالونية.
