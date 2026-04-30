سبورت: دون تحديد هويته.. الأهلي ضمن المرشحين لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر

الخميس، 30 أبريل 2026 - 21:16

كتب : FilGoal

يواصل نادي برشلونة بحثه عن منافس لمباراة كأس جوان جامبر والتي تقام قبل انطلاق الموسم الجديد في صيف 2026، وتواجد اسم الأهلي بين المرشحين.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أياكس المرشح الأول لخوض مباراة جوان جامبر على ملعب يوهان كرويف وهو الملعب الفرعي من كامب نو.

وأوضح التقرير أن برشلونة يضع الفريق الهولندي في صدارة الترشيحات، في ظل رغبة الإدارة في الاتفاق على اسم يليق بحجم الحدث الجماهيري الكبير، الذي يقام سنويا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي حال تعثر المفاوضات مع أياكس، يدرس النادي عدة بدائل أخرى، يأتي في مقدمتها لايبزيج الألماني، إلى جانب الأهلي دون أن يحدد التقرير المصري أم السعودي، الذي يظل أحد الأسماء المطروحة ضمن الخيارات المتاحة أمام الإدارة الكتالونية.

ومنذ استحداث نظام البطولة منذ عام 1997 بمشاركة فريق ضد برشلونة لم تشهد قائمة الأندية الضيوف مشاركة عربي سواء إفريقي أو آسيوي من قبل.

وفي حال شارك الأهلي أو أهلي جدة السعودي في اللقاء الودي سيكون ذلك الظهور الأول العربي في كأس جوان جامبر.

وينتظر أن يُحسم اسم المنافس خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي برشلونة لإنهاء كافة تفاصيل التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد مبكرا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي قرر إلغاء الجولة الصيفية هذا العام، بسبب انتهاء كأس العالم في 19 يوليو، ما يصعب ضمان تواجد جميع نجوم الفريق في الوقت المناسب.

وأوضح التقرير أن برشلونة استقر على إقامة معسكر تدريبي في مركز سانت جورج بارك التابع للاتحاد الإنجليزي، بالقرب من مدينة برمنجهام، على أن ينطلق أواخر يوليو ويستمر قرابة أسبوعين.

سبورت: دون تحديد هويته.. الأهلي ضمن المرشحين لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر ساعة | الدوري الإسباني
