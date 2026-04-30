سبورت: دون تحديد هويته.. الأهلي ضمن المرشحين لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر

ومنذ استحداث نظام البطولة منذ عام 1997 بمشاركة فريق ضد برشلونة لم تشهد قائمة الأندية الضيوف مشاركة عربي سواء إفريقي أو آسيوي من قبل.

وفي حال شارك الأهلي أو أهلي جدة السعودي في اللقاء الودي سيكون ذلك الظهور الأول العربي في كأس جوان جامبر.

وينتظر أن يُحسم اسم المنافس خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي برشلونة لإنهاء كافة تفاصيل التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد مبكرا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي قرر إلغاء الجولة الصيفية هذا العام، بسبب انتهاء كأس العالم في 19 يوليو، ما يصعب ضمان تواجد جميع نجوم الفريق في الوقت المناسب.

وأوضح التقرير أن برشلونة استقر على إقامة معسكر تدريبي في مركز سانت جورج بارك التابع للاتحاد الإنجليزي، بالقرب من مدينة برمنجهام، على أن ينطلق أواخر يوليو ويستمر قرابة أسبوعين.