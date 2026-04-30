تذاكر مجانية لجماهير المحلة قبل مواجهة الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، صرف تذاكر مجانية لجماهير الفريق أمام الإسماعيلي في مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على استاد غزل المحلة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

ويبدأ صرف التذاكر غدا الجمعة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء، والسبت من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء من شباك تذاكر استاد غزل المحلة.

ويستمر صرف التذاكر دون حد أقصى وحتى الوصول إلى السعة الكاملة للاستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفقا للضوابط المتبعة، ولحاملي بطاقات المشجع “Fan ID”.

ويناشد مجلس إدارة غزل المحلة جماهيره لتقديم الدعم والمساندة الكاملة للفريق في هذه المرحلة المهمة من بطولة الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 30 نقطة فيما يتواجد الإسماعيلي بالمركز الأخيرة من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.