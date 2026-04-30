تذاكر مجانية لجماهير المحلة قبل مواجهة الإسماعيلي

الخميس، 30 أبريل 2026 - 20:49

كتب : FilGoal

محمود صلاح - غزل المحلة

قرر مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، صرف تذاكر مجانية لجماهير الفريق أمام الإسماعيلي في مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على استاد غزل المحلة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

ويبدأ صرف التذاكر غدا الجمعة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء، والسبت من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء من شباك تذاكر استاد غزل المحلة.

ويستمر صرف التذاكر دون حد أقصى وحتى الوصول إلى السعة الكاملة للاستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفقا للضوابط المتبعة، ولحاملي بطاقات المشجع “Fan ID”.

May be an image of text

ويناشد مجلس إدارة غزل المحلة جماهيره لتقديم الدعم والمساندة الكاملة للفريق في هذه المرحلة المهمة من بطولة الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 30 نقطة فيما يتواجد الإسماعيلي بالمركز الأخيرة من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

غزل المحلة الإسماعيلي الدوري المصري
