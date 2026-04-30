قائمة الأهلي - عودة الشناوي.. وانضمام الجزار وزيزو أمام الزمالك

الخميس، 30 أبريل 2026 - 20:45

كتب : FilGoal

كشف يس توروب مدرب الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة الخامسة لحساب مجموعة البطولة من الدوري.

وانضم عمرو الجزار لأول مرة لقائمة الأهلي في الدوري منذ انضمامه خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

كما عاد محمد الشناوي بعد إيقافه مباراتين على خلفية أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتواجد أحمد سيد زيزو في قائمة الفريق، بالإضافة إلى حسين الشحات بعد إيقافه المباراة الماضية لتراكم البطاقات.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - أحمد رمضان - هادي رياض - ياسين مرعي - عمرو الجزار - محمد شكري - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: أليو ديانالج - محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف - مروان عثمان

ويغيب عن القائمة محمد هاني بسبب تراكم البطاقات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف الزمالك المتصدر.

فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ويلتقي أمام إنبي ضمن الجولة ذاتها يوم الجمعة.

