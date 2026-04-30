دوري المحترفين - بترول أسيوط يقترب من الممتاز.. وطنطا وأسوان يتنافسان للهروب من الهبوط

الخميس، 30 أبريل 2026 - 19:39

كتب : FilGoal

بترول أسيوط

اقترب بترول أسيوط من التأهل إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على حساب راية بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ 32 من مسابقة دوري المحترفين.

وحقق بترول أسيوط الفوز الأول بعد خسارتين، ليطيح بفريق راية إلى دوري القسم الثاني.

ورفع بترول أسيوط رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، فيما هبط راية بعدما توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الأخير.

وتتأهل 3 فرق إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط فريقين إلى دوري القسم الثاني.

وضمن القناة تأهله إلى الدوري الممتاز قبل 3 جولات، بعدما ضمن الصدارة.

وحقق القناة الفوز على حساب أسوان بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 32.

ورفع القناة رصيده إلى 72 ليواصل الانفراد بالصدارة.

وانحصرت المنافسة للبقاء في دوري المحترفين بين طنطا وأسوان، حيث يتصارع الفريقان من أجل الهروب من بطاقة الهبوط الثاني.

وتعادل طنطا أمام الترسانة بهدفين لكل فريق.

ورفع طنطا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 16، فيما توقف رصيد أسوان عند 25 نقطة في المركز الـ 17 قبل جولتين من النهاية.

وفاز أبو قير للأسمدة أمام لافيينا بهدف نظيف، ليقترب خطوة من حجز البطاقة الثالثة للتأهل للدوري الممتاز، فيما بات مصير لافيينا في أيدي منافسيه.

واتعادل مسار أمام بروكسي بهدفين لكل فريق.

ويتنافس أبو قير للأسمدة ومسار، ويلاحقهما لافيينا على حجز بطاقة ثالثة للتأهل للممتاز.

ورفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، ويلاحقه مسار في المركز الرابع برصيد 52 نقطة، ثم لافيينا خامسا برصيد 50 نقطة

أما بروكسي فيحتل المركز السادس برصيد 49 نقطة.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز ديروط على حساب السكة الحديد 3-0، وتعادل بلدية المحلة والمنصورة سلبيا دون أهداف.

كما فاز الإنتاج الحربي على حساب وي 3-0، والداخلية أمام مالية كفر الزيات 2-0.

