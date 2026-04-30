كرة يد - الرباعية.. الأهلي يتفادى المفاجآت ويحقق لقب كأس مصر على حساب الأولمبي

الخميس، 30 أبريل 2026 - 19:07

كتب : محمد سمير

الأهلي كرة يد

توج الأهلي بلقب كأس مصر لكرة اليد بالفوز الأولمبي في المباراة النهائية بنتيجة 36-28.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 16-12 على الأولمبي.

وحصد الأهلي الثلاثية المحلية للموسم الثاني على التوالي بإضافة لقب الكأس للقبي الدوري والسوبر، كما حقق لقب كأس مصر للمرة الثانية تواليا.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بفضل تفوقه على سبورتنج، فيما فجر الأولمبي المفاجأة بإقصاء الزمالك في نصف النهائي.

ويواصل الأهلي الهيمنة على لقب الكأس إذ حصد 6 ألقاب من آخر 8 نسخ.

وأنهى الأولمبي الكأس وصيفا للمرة الثانية في تاريخه، ولا زال يمتلك لقبا وحيدا في جعبته تحقق عام 1998.

ورفع الأهلي رصيده لـ 4 ألقاب هذا الموسم بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي فرصة تحقيق السداسية كما حدث الموسم الماضي، وينافس الأهلي على لقبي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي في يونيو المقبل.

الأهلي كرة يد كرة يد الأولمبي كرة يد
أخر الأخبار
"لم يحتسب 3 ركلات جزاء".. بروكسي يعلن التقدم بشكوى ضد الحكم محمود وفا 10 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - أحمد الأحمر يعلن انتهاء مسيرته مع نادي الزمالك 19 دقيقة | كرة يد
"يجب إدراك حزن الجماهير".. الإسماعيلي يقرر إيقاف لاعبيه 33 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: دون تحديد هويته.. الأهلي ضمن المرشحين لمواجهة برشلونة في كأس جوان جامبر 34 دقيقة | الدوري الإسباني
تذاكر مجانية لجماهير المحلة قبل مواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة الشناوي.. وانضمام الجزار وزيزو أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
سكاي: بايرن يتحرك لتجديد عقد نوير.. ومحادثات أولية دون اتفاق ساعة | الكرة الأوروبية
ليس من بينهم صلاح.. المرشحون لجائزة لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528241/كرة-يد-الرباعية-الأهلي-يتفادى-المفاجآت-ويحقق-لقب-كأس-مصر-على-حساب-الأولمبي