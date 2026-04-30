كرة يد - الرباعية.. الأهلي يتفادى المفاجآت ويحقق لقب كأس مصر على حساب الأولمبي

توج الأهلي بلقب كأس مصر لكرة اليد بالفوز الأولمبي في المباراة النهائية بنتيجة 36-28.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 16-12 على الأولمبي.

وحصد الأهلي الثلاثية المحلية للموسم الثاني على التوالي بإضافة لقب الكأس للقبي الدوري والسوبر، كما حقق لقب كأس مصر للمرة الثانية تواليا.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بفضل تفوقه على سبورتنج، فيما فجر الأولمبي المفاجأة بإقصاء الزمالك في نصف النهائي.

ويواصل الأهلي الهيمنة على لقب الكأس إذ حصد 6 ألقاب من آخر 8 نسخ.

وأنهى الأولمبي الكأس وصيفا للمرة الثانية في تاريخه، ولا زال يمتلك لقبا وحيدا في جعبته تحقق عام 1998.

ورفع الأهلي رصيده لـ 4 ألقاب هذا الموسم بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي فرصة تحقيق السداسية كما حدث الموسم الماضي، وينافس الأهلي على لقبي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي في يونيو المقبل.