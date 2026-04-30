بعد الأحداث التي شهدتها المباراة.. الرياضية: النصر يشكو لاعب أهلي جدة

الخميس، 30 أبريل 2026 - 18:50

كتب : Filgoal Team

التركي ميريح ديميرال - لاعب أهلي جدة

قررت إدارة النصر التقدم بشكوى ضد التركي ميريح ديميرال لاعب أهلي جدة بعد الأحداث التي شهدتها القمة السعودية.

وحقق النصر الفوز على حساب الأهلي بهدفين نظيفين، في الجولة الـ 30 من الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن إدارة النصر قررت تجهيز شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي ضد ديميرال.

ديميرال غاضبا: هذا عار.. إنهم يدفعون النصر للفوز بشيء 1000 هدف.. النصر يعزز صدارته لـ الدوري السعودي بثنائية في شباك أهلي جدة تقرير: بعد التتويج بأبطال آسيا.. النصر يستبعد الممر الشرفي أمام الأهلي

ووفقا للصحيفة السعودية، فإن النصر ضمّن في الشكوى مقطع فيديو للاعب التركي في منطقة المقابلات عقب المباراة، والذي قال فيه اللاعب لوسائل الإعلام "إنه عار".

وشهدت المباراة مشاحنات واشتباكات بين لاعبي الفريقين والجهازين الإداريين، استمرت حتى بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

ونال 7 لاعبين بطاقات صفراء بواقع 3 للاعبي النصر، و4 للاعبي الأهلي.

واقترب النصر خطوة من التتويج بلقب الدوري السعودي بعد الفوز أمام الأهلي

ورفع النصر رصيده لـ 79 نقطة من 30 مباراة في الصدارة، ويليه الهلال برصيد 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، فيما تقلصت حظوظ الأهلي في التتويج إذ ظل ثالثا برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.

السعودية تعلن دعم إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا لـ فيفا جيسوس: أهلي جدة يحتاج لمعرفة كيف يفوز في المباريات ديميرال غاضبا: هذا عار.. إنهم يدفعون النصر للفوز بشيء رونالدو: نلعب كرة قدم وليست حرب.. وهذا ردي على جماهير أهلي جدة 1000 هدف.. النصر يعزز صدارته لـ الدوري السعودي بثنائية في شباك أهلي جدة انتهت الدوري السعودي - النصر (2)-(0) أهلي جدة.. العالمي يبتعد في القمة إنزاجي: إصابة كوليبالي نادرة.. ولم أشاهدها خلال 30 عاما من الخبرة مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي
تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر 11 دقيقة | ميركاتو
أبو ريدة يترأس وفد مصري في كونغرس فيفا 27 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة الإسرائيلي في مؤتمر فيفا 42 دقيقة | الوطن العربي
الدوري المصري - 4 معلقين.. موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي والقنوات الناقلة 55 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 مايو.. القمة ضمن 3 مباريات بالدوري... ورامي ربيعة في النهائي ساعة | الدوري المصري
اسكواش - رباعي مصري في نهائي تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم 11 ساعة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا ويضرب موعدا مع بتروجت 11 ساعة | كرة طائرة
دوري المؤتمر - كريستال بالاس يضع قدما في النهائي بثلاثية أمام شاختار 12 ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
