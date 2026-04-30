بعد الأحداث التي شهدتها المباراة.. الرياضية: النصر يشكو لاعب أهلي جدة

قررت إدارة النصر التقدم بشكوى ضد التركي ميريح ديميرال لاعب أهلي جدة بعد الأحداث التي شهدتها القمة السعودية.

وحقق النصر الفوز على حساب الأهلي بهدفين نظيفين، في الجولة الـ 30 من الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن إدارة النصر قررت تجهيز شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي ضد ديميرال.

ووفقا للصحيفة السعودية، فإن النصر ضمّن في الشكوى مقطع فيديو للاعب التركي في منطقة المقابلات عقب المباراة، والذي قال فيه اللاعب لوسائل الإعلام "إنه عار".

وشهدت المباراة مشاحنات واشتباكات بين لاعبي الفريقين والجهازين الإداريين، استمرت حتى بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

ونال 7 لاعبين بطاقات صفراء بواقع 3 للاعبي النصر، و4 للاعبي الأهلي.

واقترب النصر خطوة من التتويج بلقب الدوري السعودي بعد الفوز أمام الأهلي

ورفع النصر رصيده لـ 79 نقطة من 30 مباراة في الصدارة، ويليه الهلال برصيد 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، فيما تقلصت حظوظ الأهلي في التتويج إذ ظل ثالثا برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.