دي لا فوينتي: نخشى الإصابات قبل المونديال.. وهدفنا الأول الوصول للنهائي

كشف لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن استعدادات فريقه لكأس العالم 2026، مؤكدا أن القلق الأكبر يتمثل في الإصابات التي تضرب اللاعبين قبل انطلاق البطولة.

وقال دي لافوينتي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن هادئون ومتحمسون لوصول كأس العالم، نعمل منذ عدة أشهر ونتمنى ألا تحدث أي انتكاسات أخرى في شكل إصابات، لأننا نرى أن هناك الكثير منها".

وواصل "عندما يتم استبدال لاعب ويظهر اعتراضه أو يشتكي، فهو لا يسيء للمدرب، بل لزميله الذي سيدخل بدلا منه، إنها مسألة تتعلق بالاحترام".

وعن انتظار عودة المصابين قال: "كل حالة تختلف عن الأخرى، عند إعداد القائمة، نضع جميع السيناريوهات في الاعتبار، فهناك لاعبون متخصصون في أدوار محددة ويملكون موهبة مختلفة، ويمكنهم حسم المباريات في لحظات".

وواصل "هدفنا الأول هو الوصول إلى النهائي، لذلك نقيم كل حالة بدقة، قراراتنا ليست عشوائية، بل مدروسة ومبنية على معطيات واضحة".

وأتم "قد يكون هناك لاعبون ينتظرون فرصهم، ونتوقع أن يكون لهم دور مهم في المراحل النهائية".

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة رفقة كل من: كاب فيردي، السعودية، أوروجواي.

وسيقام كأس العالم 2026 في ثلاث دول لأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وسيقام افتتاح كأس العالم 11 يونيو المقبل بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر من كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.