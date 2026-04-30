قرعة حاسمة.. تعرف على مواجهات مرحلة التتويج بالدوري الليبي

أُسفرت قرعة المرحلة النهائية من الدوري الليبي عن مواجهات قوية بين 6 فرق تتنافس على حصد اللقب، في نظام دوري من دور واحد، حيث يلتقي كل فريق مع الآخر في صراع مفتوح حتى الجولة الأخيرة.

وتضم مجموعة التتويج كلا من الأهلي طرابلس، والاتحاد، والأولمبي، والمدينة، والاتحاد المصراتي، والسويحلي.

وتنطلق المنافسات يوم 6 مايو، حيث يلتقي الاتحاد مع الأهلي طرابلس، بينما يواجه السويحلي نظيره الاتحاد المصراتي، ويصطدم المدينة بالأولمبي في افتتاح مثير.

وفي الجولة الثانية يوم 10 مايو، تتجدد المواجهة بين الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي، فيما يلعب الاتحاد ضد المدينة، ويواجه الأولمبي فريق السويحلي.

أما الجولة الثالثة يوم 14 مايو، فتشهد مواجهة الأهلي طرابلس مع المدينة، إلى جانب لقاء الاتحاد مع السويحلي، ومباراة قوية بين الأولمبي والاتحاد المصراتي.

وتقام الجولة الرابعة يوم 18 مايو، حيث يلتقي الأهلي طرابلس مع الأولمبي، ويصطدم السويحلي بالمدينة، فيما يواجه الاتحاد نظيره الاتحاد المصراتي.

وفي الجولة الخامسة والأخيرة يوم 22 مايو، يلعب الأهلي طرابلس أمام السويحلي، ويواجه الاتحاد فريق الأولمبي، بينما يلتقي الاتحاد المصراتي مع المدينة في ختام المنافسات.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المرحلة صراعا شرسا بين الفرق الستة، في ظل تقارب المستويات، ما يجعل هوية بطل الدوري الليبي مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى الجولة الأخيرة.

ويقود حسام البدري فريق أهلي طرابلس الليبي.

ويضم معه في الفريق مصطفى شكشك لاعب إنبي السابق، والبوركيني بلاتي توريه لاعب بيراميدز السابق، إسحاق يعقوب لاعب البنك الأهلي السابق.

وفاز البدري بالثلاثية الدوري والكأس والسوبر في ليبيا، إذ حقق لقبي الكأس والسوبر في القاهرة بالفوز على أهلي بنغازي.

ويقود فريق الاتحاد، المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، في ثالثة تجاربه العربية.