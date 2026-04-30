موندو ديبورتيفو: معسكر تحضيري لـ برشلونة في إنجلترا ووديتان بكينيا والمغرب

عقد مجلس إدارة نادي برشلونة اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة ترتيبات فترة الإعداد للموسم الجديد في ظل ظروف استثنائية فرضها موعد نهاية كأس العالم.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي قرر إلغاء الجولة الصيفية هذا العام، بسبب انتهاء كأس العالم في 19 يوليو، ما يصعب ضمان تواجد جميع نجوم الفريق في الوقت المناسب.

وأوضح التقرير أن برشلونة استقر على إقامة معسكر تدريبي في مركز سانت جورج بارك التابع للاتحاد الإنجليزي، بالقرب من مدينة برمنجهام، على أن ينطلق أواخر يوليو ويستمر قرابة أسبوعين.

وناقش مجلس الإدارة عروضا لخوض مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد، الأولى في كينيا وتحديدا في العاصمة نيروبي والثانية في المغرب.

ووفقا للتقرير لم يحسم حتى الآن هوية المنافسين، إلا أن ليفربول يعد أحد أبرز المرشحين لمواجهة برشلونة في مباراة كينيا، بينما يتوقع أن يكون منافس مباراة المغرب فريقا محليا.

وتطرق الاجتماع إلى كأس خوان جامبر البطولة الودية السنوية للنادي والتي لم يتم تحديد منافسها بعد، ويعتبر أياكس أحد الخيارات المطروحة، في انتظار وضوح موقفه من المشاركة الأوروبية خلال الموسم المقبل.